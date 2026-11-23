Thi công dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1320+365 – Km1323+350. Ảnh: THÀNH LÂN

Triển khai thi công trên nhiều đoạn tuyến

Vào những ngày giữa tháng 11 vừa qua, tại đoạn Km1380+680 - Km1407+495 đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Phước Năng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum tổ chức thi công khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng tại nhiều đoạn tuyến. Những vị trí hư hỏng hầu hết đi qua địa hình đồi núi, nhiều đoạn cong, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đến nay, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Năng đã hoàn thiện vá mặt đường.

Ông Ninh Mạnh Đỉnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Kon Tum cho biết, thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ, doanh nghiệp đã nhanh chóng huy động lực lượng, máy móc và vật tư để triển khai khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến.

Công ty tập trung nhân lực, thiết bị và vật liệu để khẩn trương xử lý các vị trí mặt đường bị hư hỏng. Trong quá trình thi công, nhà thầu chú trọng chất lượng từng hạng mục sửa chữa, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện.

Cùng với đó, tại Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1320+365 – Km1323+350 đường Hồ Chí Minh qua xã Thạnh Mỹ, nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công.

Theo ông Cao Hoàng Thông, Phó chỉ huy công trường dự án (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 - đơn vị thi công dự án), nhà thầu xác định bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn giao thông là những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng phương án thi công kỹ lưỡng, khoa học, đồng thời huy động tối đa phương tiện, thiết bị, vật tư và nhân lực để tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Sửa chữa mặt đường sau mưa lớn. Ảnh: ĐẠI THẮNG

Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1320+365 - Km1323+350 được khởi công ngày 3/11 và dự kiến hoàn thành vào ngày 20/1/2027.

Theo phương án thi công, khối lượng cào bóc mặt đường khoảng 41.000m2, sau đó hoàn trả bằng hai lớp bê tông nhựa với tổng chiều dày 12cm, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện chất lượng khai thác và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, đoạn từ thôn Lao Đu, xã Khâm Đức đến giáp xã Bến Giằng, đơn vị thi công cũng đã triển khai sửa chữa các điểm mặt đường bị bong tróc, lồi lõm… Tuy nhiên, do hạn chế về nhân công, trang thiết bị, việc sửa chữa kéo dài, khiến lưu thông khó khăn.

Do đó, địa phương đã kiến nghị nhà thầu làm đến đâu gọn đến đó, thi công theo hình thức cuốn chiếu để vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa đẩy nhanh tiến độ dự án.

Được biết, khu vực này hiện có 3 gói thầu đang triển khai. Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị thi công tại các gói thầu ở những vị trí lân cận nên chưa thể triển khai đồng loạt tại đoạn đường nói trên.

Vì vậy, Khu Quản lý đường bộ III đang đôn đốc các nhà thầu tập trung, bổ sung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tập trung bảo trì hạ tầng hư hỏng

Mới đây, mưa lớn kéo dài từ ngày 8-12/11/2026 khiến nhiều đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Đà Nẵng phát sinh hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ III đã yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng khẩn trương kiểm tra, huy động nhân lực, phương tiện, tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát các vị trí hư hỏng, chủ động triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc sau mưa lũ, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải.

Ông Nguyễn Duy Chiến, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã huy động phương tiện, thiết bị, nhân công và vật tư để tổ chức vá sửa tạm thời các vị trí hư hỏng bằng vật liệu phù hợp, khơi thông rãnh thoát nước, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Khi thời tiết tạnh ráo, đơn vị tiếp tục triển khai vá sửa, xử lý các vị trí hư hỏng, bảo đảm chất lượng mặt đường và khả năng khai thác lâu dài.

Sửa chữa mặt đường qua xã Phước Năng. Ảnh: ĐẠI THẮNG

Trước đó, tình trạng xuống cấp trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đà Nẵng đã được Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra toàn tuyến, xử lý hư hỏng và đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương kiểm tra toàn bộ các đoạn tuyến; đồng thời đánh giá, xác định rõ nguyên nhân các hư hỏng như nứt mặt đường, lún sụt, ổ gà, hư hỏng kết cấu nền đường. Các đơn vị liên quan phải nhanh chóng triển khai khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đối với những hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện sửa chữa theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình sửa chữa theo kế hoạch bảo trì giai đoạn 2025 - 2026, bảo đảm chất lượng, đặc biệt chú trọng xử lý nền đường và hệ thống thoát nước nhằm tránh tái hư hỏng sau khi sửa chữa.