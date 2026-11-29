Theo đó, từ chiều 28-11, sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng nước lũ gây sạt lở, cuốn trôi gần 10 m nền đường tại mố cầu đường sắt ở Km 1112+240 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn thôn Tân Vinh (xã Canh Vinh), Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã khẩn trương kiểm tra, lên phương án khắc phục.

Trong sáng 29-11, điểm sạt lở đã được san lấp xong phần móng để ngăn sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đơn vị triển khai phương tiện, vận chuyển vật tư đến điểm sạt lở để chèn chắn, san lấp, ngăn không cho nước lũ khoét sâu thêm vào phần nền đường tại điểm xảy ra sự cố, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Đơn vị đã huy động hơn 40 cán bộ, công nhân cùng 4 phương tiện cơ giới đưa vật tư vào điểm sạt lở. Công tác khắc phục được thực hiện xuyên đêm, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do thời tiết và hạ tầng giao thông tại khu vực hạn chế.

Đến trưa 29-11 đơn vị quản lý tuyến đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. Dự kiến sau khi lấp đầy phần điểm sạt lở, đơn vị tiếp tục gia cố, xử lý kỹ thuật nền đường.

Công tác khắc phục điểm sạt lở tại cầu đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh sáng 29-11. Clip: Đơn vị cung cấp

“Công ty nỗ lực hoàn thành công tác khắc phục trong ngày 29-11 để thông tuyến. Sau khi hoàn tất việc khắc phục, các đoàn tàu có thể di chuyển qua điểm sạt lở với vận tốc 5 km/h” - ông Nguyễn Đức Hợi thông tin.

Do tuyến đường qua khu vực sạt lở bị phong tỏa, từ chiều 28-11, ngành đường sắt đã dừng chạy tàu từ hai phía để bảo đảm an toàn. Trong đêm 28-11, các đơn vị chức năng đã triển khai các đợt chuyển tải hành khách di chuyển trên các tàu bị ảnh hưởng theo phương án: Hành khách đi từ phía Bắc vào Nam xuống tàu tại ga Diêu Trì (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và được chở bằng ô tô đến ga Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Khách đi từ phía Nam ra Bắc được chuyển tải theo chiều ngược lại.

Hành khách di chuyển từ Bắc vào Nam được chuyển tải từ ga Diêu Trì vào ga Tuy Hòa bằng ô tô. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngành đường sắt cũng đã thông báo phương án đi lại qua số điện thoại hành khách đăng ký khi mua vé. Trường hợp khách không chọn phương án chuyển tải được trả vé không mất phí.