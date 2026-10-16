Nỗ lực hồi sinh loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng hơn 350 năm

Vào ngày 14/10 vừa qua, công ty Colossal Biosciences, có trụ sở tại bang Texas, cho biết đã sử dụng hệ thống AI mang tên GenoMorph để xác định những thay đổi di truyền có thể tạo nên chiếc mỏ lớn và hình dáng đầu đặc trưng của chim dodo.

Hình ảnh phục dựng chim dodo, loài chim đã tuyệt chủng từ thế kỷ XVII. Ảnh: Colossal Biosciences

Đáng chú ý, các nhà khoa học cho biết đã hoàn thiện khoảng 95% quá trình tái dựng bộ gene của loài chim này. AI cũng giúp họ thu hẹp hàng trăm nghìn khả năng biến đổi di truyền xuống còn khoảng 2.300 vị trí tiềm năng liên quan đến kích thước và hình dạng mỏ.

Để đưa chim dodo trở lại, các nhà nghiên cứu dự định chỉnh sửa gene của chim bồ câu Nicobar, loài họ hàng còn sống gần nhất với dodo, nhằm tạo ra những đặc điểm giống loài chim đã tuyệt chủng.

Chim dodo từng sinh sống trên đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương. Loài chim này cao khoảng 1 mét, nặng tới 23 kg nhưng không có khả năng bay. Do không có bản năng sợ con người, cùng với tác động của săn bắt và các loài động vật ngoại lai, dodo nhanh chóng biến mất. Lần cuối cùng loài chim này được ghi nhận còn sống là năm 1662.

Để hồi sinh dodo, các nhà khoa học còn phải xác định chính xác những gene cần chỉnh sửa, bảo đảm các đặc điểm di truyền có thể truyền sang thế hệ sau và chuẩn bị môi trường sống an toàn trên đảo Mauritius.

Colossal Biosciences hiện chưa công bố thời điểm có thể cho ra đời cá thể chim dodo đầu tiên.

Nếu thành công, dự án có thể mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc tái tạo một số đặc điểm của các loài đã tuyệt chủng, đồng thời thúc đẩy công nghệ bảo tồn động vật hoang dã.