Phiên giao dịch sáng ngày 20/11/2026 ghi nhận diễn biến tiêu cực ngay từ thời điểm mở cửa khi tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index mở cửa giảm ngay 18 điểm, lùi về quanh vùng 1.671 điểm. Trong suốt thời gian giao dịch buổi sáng, áp lực bán duy trì trên diện rộng khiến chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ và chốt phiên sáng giảm 19,61 điểm (-1,16%).

Sang phiên chiều, sau khi giằng co yếu quanh vùng 1.668 - 1.670 điểm đầu giờ chiều, lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh từ khoảng 13h15 và bứt tốc rõ nét, giúp chỉ số thu hẹp gần như toàn bộ biên độ giảm. Kết thúc phiên, VN-Index ghi nhận đóng cửa tại mức 1.688,79 điểm, chỉ còn giảm 0,83 điểm (-0,05%) so với mốc tham chiếu.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Tại sàn VN-Index có đến 206 mã cổ phiếu giảm giá áp đảo 91 cổ phiếu tăng giá và 65 mã tham chiếu. Điều này cho thấy dù VN-Index có thời điểm thu hẹp đáng kể mức giảm, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện trên diện rộng, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản VN-Index ghi nhận gần 16.000 tỷ đồng được giao dịch, tăng 6,16% so với hôm qua. Dòng tiền tập trung mạnh nhất vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT (707,16 tỷ đồng), SSI (502,46 tỷ đồng), HDB (434,5 tỷ đồng).

Tại các nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh, với một số cổ phiếu duy trì được sắc, STB nổi bật với mức tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, trong khi LPB nhích nhẹ 0,15% và CTG tăng 0,33%. SSB cũng ghi nhận mức tăng 0,34%.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn. MBB giảm 2,41%, ACB mất 2,24%, VPB giảm 1,91%, VCB giảm 1,18% và VIB giảm 1,11%, HDB giảm 1,58%. Một số mã khác như EIB cũng điều chỉnh 0,32%.

Trong nhóm bất động sản, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế, áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với: NVL giảm 3,11%, KDH giảm 2,53% và DXG giảm 1,35%, PDR giảm 1,33%,…

Ở chiều ngược lại, một số mã bất động sản ghi nhận diễn biến tích cực, như: TCH tăng mạnh 4,91%, VIC tăng 0,79%, trong khi VHM giữ giá tham chiếu. Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này chưa đủ để tạo sự lan tỏa cho toàn ngành.

Tại nhóm công nghiệp, thị trường cũng diễn biến trái chiều. VJC nhích nhẹ 0,07%, trong khi nhiều cổ phiếu khác chịu áp lực bán. GMD giảm 2,34%, CII giảm 2,21% và GEX giảm 1,23%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa có sự đồng thuận giữa các cổ phiếu trong nhóm.

Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý khi giảm 1,53%. Đây cũng là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên gần đây. Việc FPT tiếp tục suy yếu cho thấy nhóm công nghệ vẫn chưa tìm được động lực hồi phục đủ mạnh.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu ghi nhận diễn biến tương đối phân hóa. MSN giảm 0,29%, BAF mất 0,48%, trong khi VNM tăng khoảng 0,65%. SBT giữ giá tham chiếu. Đối với nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 0,55%, FRT cũng giao dịch trong sắc đỏ.

Ở nhóm năng lượng, diễn biến tích cực xuất hiện tại một số cổ phiếu dầu khí. BSR tăng 0,43%, PVD tăng 3,51% và GAS tăng 1,75%. Trong khi đó, POW giảm 1,85%, cho thấy sự phân hóa vẫn hiện diện ngay trong nhóm năng lượng.

Ngoài ra, áp lực thị trường còn đến từ hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút ròng gần 900 tỷ đồng, nối dài xu hướng rút vốn khỏi thị trường lên phiên thứ 4 liên tiếp.

Trong đó, giá trị bán ròng của khối ngoại riêng trên HoSE trong phiên đạt 842,6 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất với 157 tỷ đồng, theo sau là ACB (145,5 tỷ đồng), HDB (103,8 tỷ đồng), MBB (57,3 tỷ đồng), SHB (49,9 tỷ đồng), GEX (46,9 tỷ đồng), STB (46,6 tỷ đồng) và VIX (41,1 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu POW dẫn đầu với 150,2 tỷ đồng, tiếp đến là TCH (34,4 tỷ đồng), MSN (24,7 tỷ đồng), TCX (19,3 tỷ đồng), TCB và DCM (cùng 15,8 tỷ đồng), VNM (12,9 tỷ đồng) và NT2 (11,2 tỷ đồng).