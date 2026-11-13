Nỗ lực hoàn thiện vị trí việc làm tại vùng cao Lai Châu

Cán bộ, công chức xã Phong Thổ (Lai Châu) làm việc rà soát hệ thống vị trí việc làm.

Tính đến ngày 11/11, xã vùng cao biên giới Mù Cả đã hoàn thiện hồ sơ 115/128 vị trí việc làm, đạt khoảng 90%. Theo phương án, xã có 128 vị trí việc làm gồm: khối Đảng 14 vị trí, khối chính quyền 110 vị trí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 4 vị trí. Để đáp ứng 128 vị trí này, xã cần 182 người. Hiện xã có 161 người, còn thiếu 21 vị trí, cụ thể là khối Đảng thiếu 4 người, khối UBND thiếu 17 người.

Chủ tịch UBND xã Mù Cả Nguyễn Văn Dưỡng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng đơn vị. UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tập trung nhân lực, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ. Dù khối lượng công việc lớn, các đơn vị của xã Mù Cả đã làm việc tập trung, kể cả ngày nghỉ cuối tuần. Việc kê khai dữ liệu, khối lượng công việc, thời gian thực hiện và nhiệm vụ của từng vị trí phải sát thực tế, đúng quy trình 8 bước với 9 biểu mẫu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Xã phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 15/11. Đối với 21 vị trí còn thiếu, địa phương đã đề xuất tỉnh Lai Châu bổ sung vào đợt tuyển dụng công chức đợt 3 năm 2026.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Thổ (Lai Châu).

Xã biên giới Pa Ủ cũng đã cơ bản đã hoàn thành việc hoàn thiện vị trí việc làm. Xã có 151 vị trí việc làm nhưng số lượng người hiện tại cho các vị trí đang còn thiếu so với biên chế được giao năm 2026. Trong giai đoạn 2027-2031, xã cần bổ sung nhân sự ở một số khối như UBND xã, đơn vị sự nghiệp, hành chính để đảm bảo khung vị trí làm việc. Địa phương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu xem xét, giao 29 biên chế khối Đảng, Mặt trận và chỉ đạo UBND tỉnh giao 46 biên chế khối chính quyền, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp của xã giai đoạn 2027-2031.

Chủ tịch UBND xã Pa Ủ Nguyễn Khánh Yên thông tin, sau khi được tập huấn về thực hiện vị trí việc làm, xã đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng khối, cả hệ thống chính trị tập trung bắt tay vào công việc. Xã bám sát theo hướng dẫn của Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản của Trung ương về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Hiện 15/15 cơ quan, đơn vị của xã đã hoàn thành kê khai, xác định nhu cầu và phương án biên chế. Phương án biên chế không tăng tổng biên chế cán bộ, công chức của xã.

Tỉnh Lai Châu hiện có 38 xã, phường. Các xã đa phần là ở vùng cao, biên giới, nhiều xã còn khó khăn, nhiều xã còn thiếu cán bộ so với biên chế được giao. Đối với hoàn thiện vị trí việc làm theo kế hoạch đề ra, mặc dù khối lượng công việc nhiều, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc và xử lý dữ liệu chưa đồng đều nhưng tất cả đều nỗ lực, tận tâm vì công việc để hoàn thành theo yêu cầu của tỉnh. Các xã, phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Thổ (Lai Châu) hướng dẫn người dân thao tác vào hệ thống làm thủ tục hành chính.

Khó khăn lớn nhất hiện nay ở Lai Châu là việc xác định chính xác khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của từng vị trí. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, chuyển giao; có công việc mới phát sinh, có công việc thay đổi về quy trình, phương thức thực hiện. Trong khi đó, dữ liệu thống kê của một số đơn vị chưa đầy đủ, việc xác định thời gian thực hiện và sản phẩm đầu ra của một số nhiệm vụ còn khó khăn. Đặc biệt, đối với các xã miền núi, biên giới, nếu chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ hoặc dân số để tính biên chế sẽ chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế, bởi còn chịu tác động của diện tích tự nhiên, địa hình, khoảng cách đi lại, số lượng thôn bản, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù quản lý địa bàn.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Lò Văn Hương nêu rõ, ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đã tổ chức kết nối 2 hội nghị quán triệt, tập huấn của Trung ương đến cấp xã, với tổng số 78 lượt điểm cầu, 1.564 lượt đại biểu tham dự, bảo đảm thống nhất về nhận thức, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Thổ (Lai Châu).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 28/10/2026, thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, kê khai và tổng hợp dữ liệu. Tỉnh đã chọn Ban Tổ chức Tỉnh ủy đại diện khối cơ quan Đảng cấp tỉnh, Sở Nội vụ đại diện khối chính quyền cấp tỉnh và Đảng ủy phường Đoàn Kết đại diện khối xã, phường để triển khai làm điểm. Qua triển khai làm điểm, tỉnh kiểm thử quy trình, biểu mẫu, phương pháp xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực, từ đó rút kinh nghiệm, thống nhất cách thực hiện và triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác của số liệu.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến ngày 10/11, toàn bộ 100% đầu mối, tương ứng 95/95 đơn vị, đã hoàn thành quy trình 8 bước, 9 biểu và cơ bản xác định được nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031.