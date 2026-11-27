Nhộn nhịp trên những đại công trường

Theo Sở Xây dựng TP Huế, nhiều năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của thành phố được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang, hiện đại. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xác định tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công nhằm kiến tạo mạng lưới hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, làm nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An đã chính thức thông xe 30/4/2026.

Những ngày gần cuối năm, không khí thi công trên công trường đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) diễn ra khẩn trương để dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Trên công trường, nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, phương tiện, vật liệu để tổ chức thi công liên tục theo kế hoạch.

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài 6,5km, trong đó đoạn phía Nam, từ nút giao đường Bùi Thị Xuân và đảo xuyến cầu Nguyễn Hoàng vượt sông Hương đến giao lộ đường Minh Mạng và đường Võ Văn Kiệt, có chiều dài 3,6km, có tổng mức đầu tư hơn 139 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai thi công.

Công trình cầu vượt sông Hương và đường Nguyễn Hoàng trùng với tim tuyến đường Vành đai 3 đã được phê duyệt. Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Lý Nam Đế (đầu cầu An Ninh Hạ), điểm cuối tại nút giao đường Bùi Thị Xuân (TP Huế), với tổng chiều dài 1,67km. Trong đó, chiều dài tuyến thuộc đường Nguyễn Hoàng khoảng 1,08km và chiều dài tuyến thuộc cầu vượt sông Hương khoảng 0,59km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.440 tỷ đồng.

Riêng cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26/3/2025, vượt tiến độ đề ra, hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới cho các khu đô thị, dịch vụ và du lịch dọc tuyến.

Theo ông Phạm Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi cho biết, gói thầu số 17A xây lắp đường Nguyễn Hoàng có giá dự toán hơn 108 tỷ đồng, trong đó liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận trúng thầu với giá hơn 92 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng thực hiện trên chiều dài hơn 1km. Điểm đầu kết nối với vòng xuyến phía bắc cầu Nguyễn Hoàng, điểm cuối tại nút giao đường Lý Nam Đế, phường Kim Long. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc 60km/h, mặt cắt ngang rộng 43m, gồm 6 làn xe ôtô. Dự án còn bao gồm việc xây dựng mới cầu An Ninh Hạ bắc qua sông Bạch Yến thay thế cầu hiện trạng.

Cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26/3/2025, vượt tiến độ đề ra, hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới cho các khu đô thị, dịch vụ và du lịch dọc tuyến.

Theo Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, gói thầu 17A đường Nguyễn Hoàng có thời gian thi công một năm, phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2026, đưa vào sử dụng đầu năm 2027.

Đoạn Vành đai 3 phía Bắc, từ nút giao quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lý Nam Đế, có chiều dài 2,9km, với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đang hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công.

Không khí chạy đua với tiến độ cũng lan tỏa mạnh mẽ tại hàng loạt dự án hạ tầng đô thị trên địa bàn TP Huế. Cụ thể, dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, nâng cấp đường Bà Triệu, đường Nguyễn Gia Thiều…

Khơi thông huyết mạch, mở rộng không gian đô thị

Nhìn tổng thể, hệ thống giao thông TP Huế thời gian qua đã có những bước chuyển mình rõ nét, từng bước rút ngắn khoảng cách vùng miền. Các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan với nhiều nút giao đấu nối đã mở ra "cánh cửa" mới cho giao thông đối ngoại, giảm tải áp lực cho quốc lộ 1 và tạo động lực hình thành các khu đô thị, thương mại sầm uất.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một tài xế tại TP Huế chia sẻ, trước đây quốc lộ 1 gần như là tuyến độc đạo Bắc - Nam, nhưng nay có thêm cao tốc với hệ thống đường gom thuận tiện giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thông suốt hơn hẳn. Đặc biệt, chủ trương mở rộng các tuyến cao tốc này lên 4 làn xe sẽ giúp ổn định giá cước vận tải và thúc đẩy giao thương liên vùng mạnh mẽ.

Ở khu vực ven biển, ngày 30/4 vừa qua, công trình cầu vượt cửa biển Thuận An đã chính thức thông xe đúng kế hoạch, nối liền hai bờ thuộc xã Hải Dương cũ và phường Thuận An cũ. Đây là hạng mục cốt lõi thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế giai đoạn 1, có tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, cầu dài 2,36km. Cùng với việc nâng cấp quốc lộ 49 lên miền núi A Lưới và đầu tư đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, mạng lưới giao thông trục dọc - trục ngang của thành phố đang dần khép kín.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP Huế, cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường bộ ven biển dài 127km đang từng bước phá thế "ốc đảo" cho dải đất ven biển, phục vụ đắc lực cho công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo quốc phòng, an ninh và kích hoạt tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, đô thị biển đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Mở rộng cánh cửa giao thương liên vùng

Để bảo đảm các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh đã yêu cầu các Ban QLDA tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Thành phố quán triệt tinh thần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, giao mốc thời gian cụ thể cho từng công trình và kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ.

Hạ tầng nút giao từ đường Tỉnh lộ 9 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Về định hướng dài hạn, Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 1/4/2026 của Thành ủy Huế về phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản đến năm 2030 xác định thành phố sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển hệ thống đô thị cân đối giữa các vùng miền, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết, trong giai đoạn tới, thành phố tiếp tục bám sát quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng để đầu tư các dự án giao thông mang tính lan tỏa cao. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, phối hợp triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP Huế, hoàn thành việc nâng cấp mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe, các tuyến đường nối với nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cũng như nâng cấp các trục kết nối miền núi, ven biển như Tỉnh lộ 9, đường 71...

Song song đó, TP Huế chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển, hàng không và logistics. Qua đó, tích cực kêu gọi đầu tư các bến cảng tại Chân Mây, Phong Điền; tiếp tục nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nhằm nâng cao năng lực khai thác nội địa và quốc tế, từng bước hình thành trung tâm logistics hiện đại gắn với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Với quyết tâm cao của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, những đại công trường hạ tầng đang ngày đêm thành hình sẽ là đòn bẩy quan trọng, đưa TP Huế bước vào giai đoạn phát triển bứt tốc, xứng tầm vị thế đô thị di sản đặc trưng, hiện đại trong khu vực.