Nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và minh bạch quản lý đất đai trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ tận gốc các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cơ bản đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”

Triển khai Kế hoạch số 2959 ngày 29-3-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai, tỉnh đã rà soát, thống kê được hơn 1,6 triệu thửa đất để tích hợp vào CSDL đất đai quốc gia. Qua công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án, tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh đã giảm. Ông Hoàng Lê Lin - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa cho biết, đến ngày 25-10, trên Hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện CSDL đất đai quốc gia của Bộ NN-MT, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng hơn 1,5 triệu thửa đất. Trong đó, tỉnh đã xây dựng và tích hợp vào CSDL đất đai quốc gia hơn 1,1 triệu thửa đất Nhóm 1 đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”. Số lượng thửa đất đạt chuẩn Nhóm 1 tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm 2026. Cùng với đó, Công an tỉnh đã phối hợp với ngành NN-MT rà soát, đối soát, xác thực thông tin công dân từ CSDL quốc gia về dân cư cho 384.773/442.881 trường hợp chủ sử dụng đất.

Người dân thực hiện các thủ tục đất đai ở xã Cam An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, toàn tỉnh vẫn còn 68.741 thửa đất thuộc Nhóm 2 chưa đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống". Việc thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tin Căn cước công dân của người sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người nhận chuyển nhượng giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục sang tên; người sử dụng đất sinh sống tại địa phương khác hoặc đã chuyển đi nơi khác; có nhiều giấy tờ lịch sử không tương thích… dẫn đến khối lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu thập được còn 20.320 trường hợp.

Đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch, hoàn thiện dữ liệu đất đai từ Nhóm 3 và Nhóm 2 sang Nhóm 1, Sở NN-MT khẩn trương đúc kết thành quy trình làm việc chuẩn hóa, hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường. Lực lượng chuyên môn của sở phải bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin để tháo gỡ tận gốc các vướng mắc tại địa phương. Hằng tháng, các cấp quản lý phải so sánh chi tiết số lượng thửa đất chuyển dịch giữa các nhóm so với mốc thời gian gốc và so với tháng liền kề trước đó để thấy rõ tốc độ gia tăng dữ liệu sạch.

Đối với Nhóm 3 chưa có CSDL đất đai còn hơn 325.000 thửa đất, do một phần khó khăn từ hạ tầng bản đồ. Hiện nay, toàn tỉnh có 25 đơn vị cấp xã có bản đồ theo hệ tọa độ giả định hoặc HN-72, độ chính xác không cao so với hệ tọa độ chính quy VN-2000; nhiều trường hợp hiện trạng sử dụng đất đã biến động so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp và so với bản đồ địa chính. Ngoài ra, còn có tình trạng danh sách các thửa đất đã được xây dựng dữ liệu không gian, nhưng người sử dụng đất chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo ông Hoàng Lê Lin, đối với 68.741 thửa đất thuộc Nhóm 2, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đang tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xử lý trong tháng 12-2026. Đồng thời, toàn ngành NN-MT đang tích cực triển khai các giải pháp tích hợp cho hơn 325.000 thửa đất thuộc Nhóm 3 theo các hướng dẫn và văn bản chỉ đạo mới.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở NN-MT cho biết, để giải quyết các nhóm hồ sơ phức tạp, sở đã chỉ đạo toàn ngành cùng vào cuộc, phối hợp với đơn vị tư vấn. Đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính hệ VN-2000, sở đang khẩn trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán để triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL đất đai đối với diện tích chưa có trong CSDL.

Khu vực đất ở phường Ninh Hòa.

Ngày 26-10, tại cuộc họp nghe Sở NN-MT báo cáo tình hình thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công tác xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều mốc nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai hoàn thiện. Với yêu cầu chuẩn hóa quản lý đất đai trong giai đoạn mới, tỉnh xác định rõ mục tiêu năm 2026 phải đo lường được bằng các sản phẩm đầu ra cụ thể, thể hiện trực tiếp trên tổng số hơn 1,5 triệu thửa đất toàn tỉnh. Để thực hiện thành công mục tiêu này, các sở, ngành, địa phương phải bám sát chủ trương, quy định mới của Trung ương để rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện.