Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại Nhà thờ thuộc xã Đức Lập

Dấu ấn từ sự vào cuộc đồng bộ

Theo Sở Y tế, đến ngày 13/11, trên tổng số 2,9 triệu người thuộc diện thụ hưởng theo quy định, toàn tỉnh đã có hơn 2,66 triệu người được thăm khám (bao gồm cả dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT)), chạm mốc 91,4% so với đối tượng phải khám và đạt 71,1% trên tổng dân số toàn tỉnh.

Nhìn vào cơ cấu độ tuổi, có thể thấy sự bao phủ toàn diện qua từng thế hệ: Lứa tuổi mầm non dưới 6 tuổi ghi nhận 273.759 em được chăm sóc, theo dõi. Nhóm học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi đạt 716.901 em. Nhóm người trưởng thành trên 18 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.671.900 người.

Sở Y tế chủ trì tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, ưu tiên địa bàn chậm tiến độ và kịp thời tham mưu tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Việc triển khai phải bảo đảm chất lượng, số liệu chính xác, thực chất, không chạy theo thành tích, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Trạm Y tế xã D'Ran tổ chức KSK định kỳ tại nhà cho người dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế ở thôn Lạc Viên

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên khẳng định, kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở với tinh thần tận tâm, linh hoạt. Từ trạm y tế xã, phường đến các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến tỉnh, các y, bác sĩ đã tranh thủ cả buổi tối và ngày cuối tuần để phục vụ người dân. Đặc biệt, các chuyến xe khám lưu động vượt đường đèo dốc, đến tận khu dân cư vùng sâu, vùng xa đã phục vụ 284.365 lượt người, giúp bà con giảm bớt khó khăn trong việc đi lại. Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời phân bổ hàng trăm tỷ đồng ngân sách, tạo nguồn lực để các địa phương triển khai nhiệm vụ.

Vượt khó về đích

Thực tế triển khai cho thấy, y tế cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên khoa, cán bộ kế toán và chuyên viên công nghệ thông tin. Khối lượng công việc hành chính, nhập liệu lớn, trong khi hạ tầng phần mềm liên thông dữ liệu (API) lên Cổng dữ liệu sức khỏe đôi lúc quá tải, nghẽn mạng hoặc chưa đồng bộ với hệ thống bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, tình trạng người dân đi làm ăn xa, tâm lý e ngại hoặc thói quen chỉ đi khám khi có triệu chứng bệnh cũng gây khó khăn cho việc vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Tổ KSK lưu động ban đêm tại bon Đắk Láp - xã Đắk Mil

Chia sẻ về nỗ lực tại cơ sở, ông Nguyễn Đăng Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân. Đến nay, xã Thuận An đạt 81,1%, xã Đức Lập đạt 71,9%. Trung tâm thường xuyên bố trí từ 1 - 2 đoàn khám lưu động tại các xã, làm việc từ sáng đến tối muộn với phương châm “còn người dân đến là còn khám”. Đội ngũ y, bác sĩ cũng sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ; linh hoạt tổ chức điểm khám tại trường học, hội trường thôn, nhà thờ... để tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, việc vận động bà con tham gia khám còn khó khăn do đang vào mùa thu hoạch cà phê, nhiều người bận rộn, ít có thời gian.

Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối, thống nhất phương pháp thống kê, lọc trùng dữ liệu. Tỉnh cũng đề xuất cơ chế linh hoạt để các tổ y tế lưu động có thể đến tận nhà khám cho người cao tuổi nằm liệt giường, người khuyết tật nặng, bảo đảm yêu cầu chuyên môn và tính pháp lý.

Trạm Y tế xã D'Ran tổ chức KSK định kỳ tại nhà cho người dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế ở thôn Lạc Viên

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Lâm Đồng đang tập trung cao độ cho chặng nước rút, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, nỗ lực của ngành y tế và sự hưởng ứng của người dân, mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026 đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.