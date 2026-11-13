Nỗ lực hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2026

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,81%, trong đó quý III tăng 11,67%; để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,02%, khối lượng thực hiện trong quý IV còn rất lớn. Dự ước tháng 10/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh năm 2020 ước đạt trên 3.134 tỷ đồng, bằng 30,97% kịch bản quý IV. Đối chiếu giá trị tăng thêm ước thực hiện tháng 10 với mức bình quân một tháng của kịch bản quý IV, có 10/20 ngành đạt và vượt, 10/20 ngành chưa đạt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) đến hết ngày 9/11 đạt 72,53% kế hoạch vốn được giao. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được triển khai nhưng tiến độ chưa đồng đều, tập trung ở các khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Một số dự án đã có khối lượng thực hiện; nhiều dự án còn phải hoàn thiện điều kiện triển khai; nguồn thu từ các dự án có sử dụng đất đạt 515,033 tỷ đồng, bằng 70,15% kế hoạch; số còn phải thu là 250,664 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.965 tỷ đồng, bằng 85,08% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, 128,87% dự toán Trung ương giao và bằng 99,47% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, điểm nghẽn trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ, bù đắp mức tăng trưởng còn thiếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh cũng được kiến nghị xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô ghi nhận kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 10 tháng năm 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô yêu cầu các sở, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành kịch bản tăng trường năm 2026. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chi thường xuyên; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là những dự án đã khởi công và đủ điều kiện khởi công trong 2 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí; phát huy giá trị di tích lịch sử, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hội chợ, kích cầu tiêu dùng. Ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh; phối hợp Thống kê tỉnh và Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Điện Biên để thống kê đầy đủ giá trị dịch vụ giáo dục đại học. Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mở rộng dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập. Sở Khoa học và Công nghệ tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cùng với đó, các sở, ngành chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo cơ sở triển khai ngay từ đầu năm.