Nỗ lực hoàn thành công trình kè An Lương trong năm 2026

Một số đoạn còn lại đang đẩy nhanh để đổ bê-tông.

Tại công trường, nhà thầu huy động hàng chục phương tiện, máy móc và hàng trăm công nhân, tổ chức khoảng 5 mũi thi công đồng loạt. Do hạng mục kè bờ biển đã hoàn thành, hoạt động thi công hiện tập trung vào hệ thống đường giao thông, cống ngang và các hạng mục phụ trợ. Dù gặp khó khăn trong vận chuyển, tập kết vật liệu, các đơn vị đã chủ động phương án tháo gỡ để bảo đảm tiến độ.

Trong đợt kiểm tra công trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu chú trọng chất lượng, tính bền vững và mỹ quan công trình; đồng thời hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật kết hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn, cọc cừ dự ứng lực, lăng thể đá hộc và ống địa kỹ thuật (Geotube) nhằm ngăn chặn xói lở, từng bước tái tạo bãi biển. Đến nay, phần lớn các hạng mục này đã hoàn thành, nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, bê tông mặt đường và các phần việc còn lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, sau khi ký hợp đồng ngày 19-5-2026, nhà thầu đã triển khai đồng loạt các hạng mục như đóng cừ dự ứng lực SW, cừ Larsen, đúc và đóng cọc neo, thi công bê tông dầm giằng, rọ đá phía trong bờ và phía sông; đồng thời tập kết vật liệu phục vụ thi công.

UBND xã Duy Nghĩa cũng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 206/232 tỷ đồng, tương đương 88,8% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện bê tông mặt đường, bản sàn và các hạng mục phụ trợ.

Đối với phần việc còn lại, chủ đầu tư tiếp tục bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026. Về giải ngân, dự án đã giải ngân 187,3/232 tỷ đồng, đạt khoảng 81% kế hoạch vốn; mục tiêu là giải ngân 100% vốn được giao trong năm.

Dự án được UBND thành phố triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 22-4-2026, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hạ tầng khu vực ven sông, ven biển. Dự án gồm hai hợp phần chính, trong đó tuyến kè sông Thu Bồn khu vực An Lương có chiều dài khoảng 1.475m.