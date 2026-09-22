Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Bứt phá từ nền tảng vững chắc

Nhìn lại quý III/2026, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Châu Thới ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp từng bước chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "phát triển kinh tế nông nghiệp" theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Công tác giảm nghèo gắn với tạo sinh kế được triển khai thông qua các dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hỗ trợ nhà ở cho các trường hợp khó khăn. Ðiểm đáng chú ý khác là đầu tư công và kết cấu hạ tầng tiếp tục được đẩy nhanh, nguồn vốn đầu tư công năm 2026 giải ngân đạt hơn 86%. Chuyển đổi số, cải cách hành chính chuyển biến rõ nét, với tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Ông Hứa Sít, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Xác định hạ tầng giao thông là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng không gian kinh tế, xã Châu Thới phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh khảo sát các vị trí đấu nối, độ thông thuyền và những điều kiện có liên quan phục vụ dự án tuyến đường ÐT.978. Tuyến giao thông quan trọng này có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, không chỉ mang ý nghĩa kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, thuận tiện cho việc đi lại của người dân mà còn mở rộng không gian phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương.

Nếu quý III là giai đoạn củng cố nền tảng thì quý IV/2026 được xã Châu Thới xác định là giai đoạn tăng tốc, rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng phát triển dài hạn là tập trung hoàn thành quy hoạch chung của xã Châu Thới đến năm 2050. Ðịa phương đang thực hiện các trình tự, thủ tục lập quy hoạch, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, định hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hoàn chỉnh các nội dung liên quan để làm cơ sở tổ chức không gian phát triển trong những năm tới.

Bên cạnh đó, xã còn nghiên cứu hình thành khu du lịch - tham quan về nguồn xã Châu Thới với chủ đề “Theo dấu chân Người - lan toả giá trị Bác Hồ”. Ðịnh hướng này nhằm phát huy giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống của địa phương, xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu, kết hợp giáo dục truyền thống với trải nghiệm, tham quan và các hoạt động văn hoá cộng đồng. Ðịnh hướng của Châu Thới không phải phát triển từng điểm riêng lẻ, mà từng bước tạo sự kết nối giữa về nguồn - lịch sử - văn hoá - tâm linh - cảnh quan nông thôn - sản phẩm địa phương, qua đó kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đồng chí Trần Anh Thi (thứ hai từ trái sang), Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, cùng các phòng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi khảo sát tuyến đường phát triển du lịch của địa phương.

Ngoài ra, xã Châu Thới tiếp tục tập trung sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và sản phẩm OCOP; rà soát hệ thống giao thông, cầu, đường, thuỷ lợi cần đầu tư, nâng cấp; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh. Mục tiêu xa hơn là tạo không gian phát triển có tính kết nối: lấy quy hoạch làm nền tảng, hạ tầng giao thông làm động lực, nông nghiệp chất lượng cao làm thế mạnh, thương mại - dịch vụ tạo giá trị gia tăng và văn hoá, lịch sử, du lịch tạo nên bản sắc riêng của Châu Thới.

Dồn sức cho mục tiêu lớn

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, những tháng cuối năm 2026, xã Vĩnh Lợi tập trung nâng cao giá trị sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế mới dựa trên tiềm năng sẵn có. Ðịa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, rà soát các nguồn thu, quyết tâm thu vượt chỉ tiêu, đồng thời tạo đà bứt phá cho ngành du lịch và dịch vụ logistics. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo Nhân dân vui xuân, đón Tết được địa phương đặt lên hàng đầu.

Nông dân xã Châu Thới thu hoạch lúa.

Ðồng chí Trần Anh Thi, Bí thư Ðảng uỷ xã Vĩnh Lợi, cho biết: “Năm 2026, xã Vĩnh Lợi đề ra 22 chỉ tiêu. Qua đánh giá sơ bộ, đến nay địa phương cơ bản hoàn thành 18-19 chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại sẽ quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất. Từ nay đến cuối năm, xã tập trung rà soát toàn diện các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, xem chỉ tiêu nào đạt còn thấp để tập trung chỉ đạo thực hiện”.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo của chính quyền, cùng tinh thần tích cực và quyết tâm hành động của người dân các xã Châu Thới, Vĩnh Lợi đang tạo nên bức tranh kinh tế - xã hội tươi sáng cho chặng đường nước rút. Những kết quả đạt được thời gian qua không chỉ bảo đảm việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của năm 2026 mà còn tạo tiền đề vững chắc cho các địa phương phát triển bứt phá và bền vững trong giai đoạn mới.