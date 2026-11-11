Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Xã Sơn Cẩm Hà đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, phấn đấu hoàn thành giải ngân các nguồn vốn vào cuối tháng 11/2026. Ảnh: HỒ QUÂN

Nỗ lực giải ngân

Năm 2026, tổng nguồn vốn Trung ương, thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà là hơn 60 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/10, địa phương đã giải ngân 31,3/36 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt hơn 86,9%); giải ngân 16,2/17,4 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (đạt hơn 93%); hoàn thành giải ngân 2 tỷ đồng vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cho biết, địa phương xác định các nguồn vốn này đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Địa phương đặt mục tiêu đến hết tháng 11/2026 giải ngân 100% vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao trong năm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Tây Giang là hơn 286,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/10, địa phương đã giải ngân hơn 235,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 82,2%).

Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi cho biết, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, được địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán. Phấn đấu giải ngân hơn 95% kế hoạch vốn năm 2026 và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang theo thời hạn chỉ đạo.

Trong khi đó, xã Hiệp Đức giải ngân vốn đầu tư công đạt 58% (95 tỷ đồng/163 tỷ đồng); vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 chuyển sang đạt hơn 34% (2,5 tỷ đồng/7,55 tỷ đồng), vốn năm 2026 đạt hơn 41,9% (4,2 tỷ đồng/10 tỷ đồng); vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt hơn 90% (1,8 tỷ đồng/2 tỷ đồng).

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh, địa phương phấn đấu giải ngân 100% tất cả nguồn vốn đã phân bổ. Trong đó, hoàn thành giải ngân vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chậm nhất ngày 11/11/2026; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kéo dài chậm nhất ngày 1/12/2026 và vốn năm 2026 chậm nhất ngày 22/12/2026.

Xã Hiệp Đức giải ngân nguồn vốn Trung ương kéo dài đối với Dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E qua nội thị, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (cũ) chỉ đạt 43,3%. Ảnh: HỒ QUÂN

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu

Theo báo cáo của UBND thành phố, lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11/2026, UBND thành phố đã giao 23.226 nhiệm vụ cho 123 cơ quan, đơn vị.

Đến nay, có 17.360 nhiệm vụ hoàn thành (đạt tỷ lệ 74,7%), trong đó đúng hạn 16.280 nhiệm vụ, quá hạn 1.080 nhiệm vụ. Tổng số nhiệm vụ chưa hoàn thành là 5.866, trong đó còn trong hạn 5.758 nhiệm vụ, quá hạn 108 nhiệm vụ.

Tính đến ngày 6/11, chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố đã đạt kế hoạch đề ra (95,33%/95,07%). Thành phố cũng đạt 99,1% kế hoạch đối với chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội (628.971/634.528 người); đạt 86,4% kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí (213.583/247.083 người).

Về chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 6/11, toàn thành phố giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 85,2% (14.658,8 tỷ đồng/17.191,9 tỷ đồng), vượt kế hoạch thành phố đề ra.

Trong tổng số vốn đã giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành là 10.228,474 tỷ đồng (chiếm 69,8%), tạm ứng 4.430,370 tỷ đồng (chiếm 30,2%). Vốn năm 2025 kéo dài đã giải ngân 2.341,898/3.576,344 tỷ đồng (đạt 65,48%).

Theo thống kê, toàn thành phố có 79 xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân chung (85,2%). Các địa phương có số vốn chưa giải ngân nhiều nhất gồm: phường Ngũ Hành Sơn (gần 57,6 tỷ đồng), xã Hùng Sơn (hơn 50,4 tỷ đồng), xã Tây Giang (gần 39,7 tỷ đồng), xã Thăng An (gần 38,7 tỷ đồng), xã Thăng Bình (gần 35,1 tỷ đồng).

Thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30% cần tiếp tục rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán.

Các chỉ tiêu thành phố đang tập trung cải thiện gồm: giải ngân vốn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (1.255,5 tỷ đồng/1.918 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch) và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (1.275,5 tỷ đồng/2.395,1 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch).

Về vốn thực hiện đề án, dự án theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, theo Sở Khoa học và Công nghệ, có 36 xã, phường tỷ lệ giải ngân dưới 60%; trong đó, 5 địa phương giải ngân dưới 30% (các xã: Lãnh Ngọc, Chiên Đàn, Nam Giang, Duy Xuyên và Trà My). Khối sở, ban, ngành còn 16 đơn vị thuộc nhóm giải ngân kém, trong đó có 10 đơn vị chưa giải ngân và 6 đơn vị giải ngân dưới 30%.

Nguyên nhân là các dự án công nghệ thông tin cần thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu và chỉ thanh toán sau khi nghiệm thu, bàn giao.

Đối với vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân vốn Trung ương trước ngày 15/12/2026; vốn thành phố bố trí thực hiện năm 2026 và vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài để thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 cần hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tại cuộc họp về giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương, đơn vị tuân thủ nguyên tắc “6 rõ” trong thực hiện tiến độ giải ngân. Trong đó, ưu tiên giải ngân vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài, nhất là vốn ngân sách Trung ương và tại các địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này dưới 30%.

Các tổ công tác của thành phố cần tiếp tục làm việc với những địa phương chưa có chuyển biến, có tỷ lệ giải ngân thấp để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy tiến độ giải ngân.