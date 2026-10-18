Nỗ lực hạ nhiệt giá dầu của IEA

Nhà máy lọc dầu ở Gelsenkirchen, Đức. Ảnh: Reuters/Leon Kuegeler.

Trong phiên họp diễn ra vào thứ Năm tuần này, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thảo luận quy mô và thời điểm giải phóng lượng dầu diesel dự trữ, theo Reuters.

Trước áp lực giá dầu leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các nước thành viên của IEA đã đồng thuận đẩy nhanh tốc độ giải phóng kho dự trữ chiến lược, với các kế hoạch hành động cụ thể đã được lập ra nhằm bơm hơn 20 triệu thùng dầu diesel trực tiếp ra thị trường quốc tế trong thời gian sớm nhất có thể để hạ nhiệt cơn sốt năng lượng.

Tuyên bố phát đi sau cuộc họp khẩn đã gửi đến thông điệp: IEA tái khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện các chương trình hành động được thảo luận tháng 3 nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz.

Abhishek Kumar, chuyên gia phân tích cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng thông báo của IEA là một bước đi đúng hướng, nhưng vẫn thiếu những chi tiết mà thị trường đang mong đợi. Ông chỉ ra điểm cốt lõi hơn 20 triệu thùng dầu dường như chỉ là sự đẩy nhanh tiến độ của các cam kết hiện có hơn là khối lượng dầu mới được bổ sung vào thị trường.

Trước những hoài nghi từ thị trường, IEA cho biết thực tế một số quốc gia thành viên đã chủ động bơm ra thị trường lượng dầu vượt mức cam kết ban đầu hồi tháng 3, đồng thời khẳng định các thành viên còn lại đang nhanh chóng triển khai các kế hoạch tương tự để gia tăng nguồn cung dầu.

Hồi tháng 3 năm nay, các quốc gia IEA đã cam kết sẽ giải phóng hơn 400 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhằm hạ nhiệt giá dầu.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các quốc gia thành viên đã tung ra khoảng 330 triệu thùng dầu, nhằm hạ nhiệt thị trường kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát.

Bên cạnh đó, Bộ Năng lượng Mỹ cũng vừa xác nhận các báo cáo tiếp theo từ IEA, tập trung hơn vào thị trường nhiên liệu diesel đang được gấp rút xem xét và tiến hành.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố nước này sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho các quốc gia châu Âu vì đã chần chừ, không thực hiện đầy đủ các cam kết trước đó nhằm khắc phục sự đứt gãy nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu các quốc gia này giảm dự trữ ngoại hối hoặc đối mặt với lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ Mỹ, nhằm điều chỉnh giá năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới.

Trong một diễn biến khác, ngay từ đầu tháng 10, Liên minh Châu Âu (EU) đã bất ngờ với đề xuất đầy từ Pháp. Theo đó, Pháp đề xuất giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các quốc gia thành viên IEA, nhằm bình ổn nguồn cung năng lượng đang đứng trước bờ vực gián đoạn.

Cũng trong khối EU, trong tuyên bố đưa ra cuối tuần này, Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục mở kho dự trữ chiến lược để bơm thêm 4,4 triệu thùng dầu ra thị trường ngay trong tháng 10.

Tính đến nay, Tây Ban Nha đã giải phóng 3,7 triệu thùng dầu trong tổng số 11,5 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc hạ nhiệt cơn sốt dầu cùng các đối tác quốc tế.