Ghi nhận thực tế tại dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài cho thấy, thời tiết mưa kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho công tác thi công.

Video: Nỗ lực gỡ khó, quyết tâm bứt phá tuyến đường 1.100 tỷ đồng "chìm" giữa mùa mưa lụt ở Huế

Tại gói thầu số 21, khối lượng thấp, nhà thầu mới thi công nền, móng đường một số đoạn và 5 cầu trên tuyến. Một số đoạn được đắp cát và đất đỏ, bùn đất lầy lội, nhiều đoạn chìm giữa ruộng nước.

Trong khi đó, gói thầu số 20, nhà thầu đã hoàn thành phần nền, móng đường chiều dài khoảng 2km, thảm nhựa lớp 1 dài khoảng 400m và đang tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục còn lại theo hợp đồng.

Một người dân ở phường Thanh Thủy cho biết, dự án triển khai đã lâu, nhưng trên công trường rất ít bóng người, dở dang, không có biển báo, rào chắn… gây nguy hiểm cho người dân đi lại trong mùa mưa lụt. Thời điểm này, ở Huế đang bước vào mùa mưa, lụt khiến việc thi công giữa ruộng nước mênh mông gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, do thi công ì ạch, một nhà thầu nằm trong liên danh gói thầu 21 bị chủ đầu tư xử phạt với tổng số tiền 411 triệu đồng và chấm dứt hợp đồng thi công.

Khi dự án gặp vướng mắc về tiến độ, UBND TP Huế thống nhất chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sang Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho hay, sau khi tiếp nhận dự án, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Dự án đã được bố trí 350 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, hiện giải ngân 227,167 tỷ đồng, đạt 64,9%. Đáng chú ý, kể từ khi chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án, giá trị giải ngân đạt 86,275 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các địa phương, đơn vị chức năng đã bàn giao 58,31/60,2ha mặt bằng, khoảng 8,9/10,1km tuyến, đạt 96,8%. Phần còn lại khoảng 2,7ha, liên quan 139 hộ dân tại hai phường Hương Thủy và Phú Bài vẫn tiếp tục xử lý và dự kiến hoàn thành phần lớn trong tháng 10/2026.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương thông tin, gói thầu số 20 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đã thi công nền, móng đường 1,8/3,4km, đạt khoảng 52,9% và đã thảm nhựa một số đoạn dài khoảng 200m. Gói thầu số 21, đã thi công nền, móng đường 87.912/297.480m², đạt khoảng 29,5% và 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng.

Đại diện liên danh gói thầu 21 cho biết, mưa kéo dài gây khó khăn cho công tác thi công, nhiều vị trí ở khu vực trũng thấp luôn ngập nước, chưa thể bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu và thi công đồng loạt được. Đường công vụ nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị không thể tiếp cận công trường. Nhà thầu đang chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm tăng tốc thi công ngay khi thời tiết thuận lợi.

Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương nhấn mạnh, thời gian này, yêu cầu nhà thầu tập trung thi công ở các đoạn nền đường cao. Qua hết mùa mưa sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao nền móng mặt đường để bù tiến độ chậm và hoàn thành dự án theo hợp đồng.

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng chiều dài khoảng 9,59km. Điểm đầu tuyến đường tiếp giáp khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 (phường Phú Bài) với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng. Dự án có 2 gói thầu, trong đó gói thầu 21 có đoạn 1 và đoạn 2 dài khoảng 6,1km. Đoạn 1 dài khoảng 0,56km quy mô mặt cắt ngang 60m. Đoạn 2 dài khoảng 5,54km, từ điểm giao đường liên xã Thanh Thủy đến vị trí trước đường Võ Trác khoảng 100m, với tổng mức dự toán hơn 583 tỷ đồng. Công trình do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Tư vấn xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FECON thi công. Công trình khởi công ngày 20/1/2025, dự kiến hoàn thành trong 900 ngày. Gói thầu số 20, xây lắp đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 36m (đoạn 3 và đoạn 4 dài khoảng 3,49km) và trạm biến áp trên tuyến, với giá hơn 132 tỷ đồng. Công trình do Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Anh thi công. Công trình khởi công tháng 11/2024, dự kiến hoàn thành trong 720 ngày.