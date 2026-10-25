Nỗ lực giúp người dân gặp chuyện không may đoàn tụ gia đình tại Cà Mau

Xác minh, kết nối đoàn tụ

Sau hơn 4 tháng rời khỏi gia đình, bà Thị Hai (sinh năm 1981, ngụ ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau) đã được lực lượng Công an xác minh nhân thân, hỗ trợ trở về nhà an toàn nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã Ninh Thạnh Lợi và Công an xã Kế Sách, TP Cần Thơ.

Công an xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, phối hợp Công an xã Kế Sách, TP Cần Thơ, hỗ trợ bà Thị Hai trở về gia đình an toàn. Sau khi trở về, bà Hai được người thân chăm sóc (Ảnh: H.Đ).

Ngày 24/10, Công an xã Ninh Thạnh Lợi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Kế Sách về một phụ nữ đi lạc đến địa bàn, không có giấy tờ tùy thân, không nhớ rõ thông tin cá nhân và địa chỉ cư trú. Qua tiếp xúc, bà chỉ nhớ mình sinh sống tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Từ hình ảnh và những thông tin ít ỏi được cung cấp, Công an xã Ninh Thạnh Lợi khẩn trương rà soát dữ liệu dân cư, triển khai các biện pháp xác minh và xác định người phụ nữ là bà Thị Hai, đăng ký thường trú tại ấp Chòm Cao.

Qua liên hệ với gia đình, lực lượng Công an được biết bà Hai bị hạn chế khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn và đã rời khỏi nhà hơn 4 tháng. Trong thời gian đó, người thân luôn lo lắng, tìm kiếm nhưng chưa có tin tức.

Gia đình bà Thị Hai viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) và Công an xã Kế Sách (TP. Cần Thơ). Ảnh: H.Đ.

Chị Thị Mỹ Xuyên (con gái bà Hai) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi đã lo lắng rất nhiều khi mẹ đi khỏi nhà lâu ngày mà không có tin tức. Mẹ lại không nhớ rõ thông tin cá nhân nên chúng tôi càng bất an, chỉ mong sớm tìm được mẹ trở về bình an. Khi biết mẹ đã được lực lượng Công an tìm thấy và hỗ trợ, gia đình tôi rất mừng, biết ơn các anh Công an xã Ninh Thạnh Lợi và Công an xã Kế Sách đã tận tình giúp đỡ, để mẹ được trở về với gia đình”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an hai địa phương, bà Hai đã trở về bên người thân sau nhiều tháng thất lạc. Vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác xác minh, phối hợp giữa các đơn vị trong hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đưa cụ bà đi lạc gần 70km về nhà

Người thân đón bà Huỳnh Thị Tư tại trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau (Ảnh: H.Đ).

Trước đó, tại xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, lực lượng Công an cũng kịp thời hỗ trợ bà Huỳnh Thị Tư (SN 1960, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ) trở về gia đình sau khi đi lạc gần 70km.

Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ cho biết, tối 19/10, đơn vị tiếp nhận thông tin về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà tại khu vực ấp An Nghiệp. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến nơi, thăm hỏi, động viên và đưa bà về trụ sở nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định bà Tư đã rời nhà bằng xe đạp và đi lạc khoảng 3 ngày. Trong thời gian này, bà phải ghé nhiều nơi xin nước uống, thức ăn; ban đêm ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh. Khi được phát hiện, bà đã mệt mỏi, tinh thần hoang mang và không thể tự tìm đường về nhà.

Thư cảm ơn của gia đình bà Huỳnh Thị Tư gửi Công an xã Vĩnh Mỹ. (Ảnh: H.Đ).

Sau khi xác định nhân thân, Công an xã Vĩnh Mỹ nhanh chóng liên hệ gia đình, thông báo tình hình và phối hợp đưa bà Tư trở về an toàn. Trước đó, người thân đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm bà trong nhiều ngày. Đón bà trở về, gia đình không giấu được niềm vui, xúc động và viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Vĩnh Mỹ.

“Đối với lực lượng Công an, việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhất là người cao tuổi, người hạn chế khả năng ghi nhớ hoặc đi lạc, là trách nhiệm xuất phát từ tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi luôn cố gắng xác minh nhanh chóng, chăm sóc, động viên người dân và tìm cách liên hệ với gia đình để bảo đảm an toàn", Thượng tá Mậu chia sẻ.

Từ thực tế trên, lực lượng Công an Cà Mau, khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi hoặc người hạn chế khả năng nhận thức, ghi nhớ cần quan tâm chăm sóc, theo dõi sát sao, hạn chế để người thân tự đi xa khi không có người đi cùng. Gia đình nên chuẩn bị thẻ thông tin ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ để thuận tiện xác minh khi cần thiết. Khi phát hiện người thân đi lạc, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.