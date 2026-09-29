Nỗ lực giữ lại bàn tay cho bé trai gặp nạn

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài gần 7 giờ, ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để duy trì sự sống, chờ thời điểm thích hợp tái tạo chi.

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc bệnh nhi T.Đ.Th. (8 tuổi, trú Hà Tĩnh) sau ca phẫu thuật đặc biệt nhằm bảo tồn bàn tay bị đứt lìa do tai nạn.

Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng, cẳng tay bị dập nát nghiêm trọng, bàn tay đứt rời. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện tổ chức hội chẩn giữa các ê kíp cấp cứu, phẫu thuật, gây mê hồi sức để đánh giá tổn thương và lựa chọn phương án xử trí.

Các bác sĩ nỗ lực bảo tồn bàn tay cho bé trai 8 tuổi bị thương nặng sau vụ cổng chào đổ sập.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Duy Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, do phần cẳng tay bị dập nát quá nặng nên các bác sĩ chưa thể nối trực tiếp bàn tay bị đứt vào vị trí cũ.

Trước tình huống này, ê kíp quyết định lựa chọn giải pháp nuôi tạm bàn tay ở một vị trí khác trên cơ thể bệnh nhi.

Trong ca phẫu thuật kéo dài gần 7 giờ, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch phần mô bị dập nát, xử lý mỏm cụt. Bàn tay bị đứt rời sau đó được chuyển vị, ghép tạm vào vùng cẳng chân trái, tận dụng hệ thống mạch máu tại đây để tiếp tục nuôi sống phần chi.

Sau phẫu thuật, bàn tay được ghép tạm có biểu hiện hồng hào, tưới máu tốt. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi sát tình trạng toàn thân cũng như khả năng duy trì tuần hoàn của bàn tay.

Theo bác sĩ Quyết, đây là phương án nuôi chi thể tạm thời. Khi vết thương ổn định và tổn thương tại cẳng tay được kiểm soát, dự kiến ít nhất khoảng 2-3 tháng nữa, các bác sĩ mới có thể tính đến việc phẫu thuật tái tạo, đưa bàn tay trở lại vị trí ban đầu và thực hiện các bước nối chi.

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thực hiện kỹ thuật chuyển một chi thể bị đứt lìa sang vị trí khác trên cơ thể để nuôi tạm.

Kỹ thuật này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa trong quá trình phẫu thuật cũng như chăm sóc hậu phẫu.

Do mất nhiều máu sau tai nạn và trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhi được bổ sung hơn 1 lít máu để phục vụ cấp cứu, điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn gây đứt lìa chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng phần chi bị đứt có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng bảo tồn sau này.

Mỏm cụt cần được băng ép cầm máu đúng cách; phần chi đứt rời nên được làm sạch nhẹ bằng nước muối sinh lý, bọc bằng gạc hoặc khăn sạch có làm ẩm rồi cho vào túi kín.

Túi đựng phần chi sau đó được đặt trong dụng cụ có nước đá để làm lạnh, tuyệt đối không để phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc nước đá.

Ngồi bên giường bệnh chăm con, chị L.T.G. (38 tuổi, mẹ bệnh nhi) cho biết tai nạn xảy ra quá bất ngờ.

Thời điểm đó, chị đang chở con bằng xe máy đi qua khu vực cổng chào thì công trình bất ngờ đổ sập. Chị may mắn thoát nạn, còn con trai bị khối bê tông đè trúng, gây thương tích nặng.

Sau tai nạn, cháu Th. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Bàn tay bị đứt lìa được ghép tạm vào cẳng chân để duy trì nguồn máu nuôi dưỡng, chờ thời điểm tái tạo.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, một xe cẩu do anh Trần Văn Đức (33 tuổi, trú xã Hương Đô, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông qua khu vực cổng chào thôn Phú Phong, xã Hương Khê. Trong quá trình di chuyển, phần móc của xe cẩu xảy ra va chạm với cổng chào.

Sau đó, tài xế hạ phần cẩu xuống rồi tiếp tục điều khiển phương tiện rời đi. Khoảng 3 phút sau, cổng chào bất ngờ đổ sập đúng thời điểm chị G. điều khiển xe máy chở con trai đi qua khu vực này.

Vụ tai nạn khiến cháu Th. bị thương nặng, bàn tay đứt lìa và cẳng tay dập nát. Sau ca phẫu thuật đặc biệt, các bác sĩ đang nỗ lực duy trì sự sống của bàn tay, tạo tiền đề cho những cuộc phẫu thuật tái tạo trong thời gian tới.