Tuy nhiên, để toàn dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế, cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, tổ chức thực hiện, cơ sở khám, chữa bệnh và tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách tại cơ sở.

Đưa dịch vụ y tế đến vùng khó khăn

Thời gian qua, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với sự tham gia của cả hệ thống y tế từ Trung ương đến địa phương. Thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 30/9/2026, trên 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một số địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.

Đáng chú ý, tiến độ triển khai không chỉ được đẩy nhanh tại các đô thị, nơi có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và nhân lực, mà còn tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là những nơi mà người dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận dịch vụ y tế do khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông và kinh tế còn hạn chế.

Tại Tuyên Quang, địa phương có địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, biên giới, dân cư phân tán, ngành Y tế đã huy động nguồn lực, phối hợp với các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện khu vực tổ chức hàng trăm đoàn khám lưu động xuống các xã, phường.

Nhờ những đoàn khám lưu động, nhiều người dân tại các xã vùng cao, biên giới tỉnh Tuyên Quang lần đầu được tiếp cận các dịch vụ khám, chẩn đoán chuyên sâu mà không cần tốn thời gian và chi phí đi lại. Hiệu quả của cách làm này cũng được thể hiện qua những con số thiết thực, chỉ sau gần 4 tháng triển khai, tỉnh Tuyên Quang đã khám, tầm soát sức khỏe cho gần 1,2 triệu người dân, đạt 76% kế hoạch.

Tương tự tại Cao Bằng, việc triển khai khám sức khỏe toàn dân gặp không ít trở ngại do địa hình đồi núi chia cắt, dân cư thưa thớt, nhiều xóm biên giới và một bộ phận người lao động thường xuyên đi làm ăn xa. Để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, chính quyền các xã đã chủ động phối hợp với ngành Y tế rà soát, vận động người dân tham gia khám; kết hợp tổ chức khám tập trung tại cơ sở và khám lưu động tại nhà cho người cao tuổi, người bệnh nặng, người khó khăn trong đi lại.

Tính đến ngày 8/11/2026, toàn tỉnh Cao Bằng có 31/56 xã, phường đạt mục tiêu 100% người dân có mặt trên địa bàn được khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Tháo gỡ khó khăn để không bỏ sót đối tượng

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến vùng khó khăn đang được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai khám sức khỏe toàn dân tại các địa phương cũng bộc lộ nhiều khó khăn, đặc biệt ở tuyến cơ sở và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Qua tổng hợp báo cáo sơ kết từ các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Một số địa phương còn lúng túng trong phối hợp, phân công trách nhiệm. Tồn tại những vướng mắc về hướng dẫn chuyên môn, nội dung khám, kế thừa kết quả khám, xét nghiệm… và thống kê, báo cáo. Nổi bật còn là tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ và nhân lực thực hiện khám tại tuyến cơ sở.

Trước thực tế này, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, trong đó chú trọng phát huy vai trò của y tế cơ sở và huy động các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên hỗ trợ. Các địa phương có thể bố trí bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ trạm y tế theo thời gian cố định; huy động cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện phối hợp, hỗ trợ chuyên môn.

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, có thể tổ chức khám lưu động tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh không thể đi lại có thể khám tại nhà hoặc thông qua các đoàn khám lưu động. Bộ Y tế cũng hướng dẫn kế thừa kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị trên các hệ thống dữ liệu y tế, VNeID và Sổ sức khỏe điện tử nhằm hạn chế trùng lặp, giảm chi phí cho người dân.

Cùng với thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa phương cần chủ động rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, phân công rõ trách nhiệm và huy động nguồn lực thực hiện. Đặc biệt, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền đến hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số về thời gian, địa điểm, quyền lợi khám sức khỏe. Vận động người dân tham gia thăm khám và hỗ trợ tiếp cận kết quả, theo dõi sức khỏe sau khám. Qua đó, hạn chế bỏ sót đối tượng khám sức khỏe toàn dân, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế giữa các vùng miền, góp phần giảm nghèo về y tế.