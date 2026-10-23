Nỗ lực giải quyết dôi dư và điều chỉnh biên chế ngành giáo dục

​Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 cũng như định hướng phát triển giáo dục theo Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu trọng tâm là việc sáp nhập, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục phải đi đôi với việc giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho năm học mới, các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu điều chuyển nhân sự, chủ động giảm các vị trí quản lý để bổ sung biên chế trực tiếp đứng lớp. Ảnh minh họa

​Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". Nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho năm học mới, các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu điều chuyển nhân sự, chủ động giảm các vị trí quản lý để bổ sung biên chế trực tiếp đứng lớp.

Song song đó, các địa phương phải đánh giá tổng thể hiện trạng cán bộ, giáo viên để xây dựng phương án bố trí, điều động hoặc sắp xếp lực lượng hỗ trợ phù hợp với quy mô thực tế của từng trường học sau khi sáp nhập.

​Đảm bảo quyền lợi chính sách và mốc thời gian báo cáo

​Đối với công tác xử lý nhân sự dôi dư, Bộ Nội vụ lưu ý số lượng cán bộ quản lý và nhân viên hỗ trợ dôi dư sau sắp xếp sẽ được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP dựa trên quyết định cụ thể của địa phương.

​Đối với các trường hợp đã có quyết định tinh giản trước khi Nghị quyết 37/2026/NQ-CP được ban hành nhưng có thời điểm nghỉ việc sau ngày Nghị quyết có hiệu lực, nếu đã được bố trí vào vị trí công tác mới phù hợp thì sẽ không áp dụng chính sách tinh giản biên chế.

​Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố phải nghỉ việc do sáp nhập, các địa phương có trách nhiệm rà soát, giải quyết đúng đối tượng, đúng quy trình và kịp thời khắc phục nếu có sai sót.

​Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với các nhóm đối tượng trên, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.