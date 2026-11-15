Nỗ lực giải quyết điểm nghẽn trong đàm phán khí hậu

Liên hợp quốc cảnh báo mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể sẽ vượt mức 1,5 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), đoàn đàm phán Australia, quốc gia phối hợp điều hành tiến trình thương lượng cùng Thổ Nhĩ Kỳ, công bố tài liệu mang tên “Tổng hợp các ý kiến và đề xuất”, trong đó tập hợp những vấn đề được nêu ra trong quá trình thảo luận tại COP31.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất thúc đẩy chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng. Một vấn đề quan trọng khác là đề xuất tăng gấp ba lần nguồn tài chính dành cho thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Alden Meyer, chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách khí hậu E3G nhận định, vấn đề quan trọng là những nội dung nào có thể vượt qua sự phản đối từ các nhóm quốc gia khác nhau.

COP31 dự kiến kết thúc ngày 20/11 tới, song các hội nghị khí hậu trước đây thường phải kéo dài thời gian đàm phán do những bất đồng chưa được giải quyết. Phát biểu tại COP31 ngày 13/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước phát triển tăng đáng kể nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là trong lĩnh vực thích ứng và khắc phục tổn thất, thiệt hại.

Ông Guterres cho rằng, hệ thống tài chính khí hậu toàn cầu vẫn tồn tại bất bình đẳng mang tính cơ cấu, trong khi nguồn cam kết hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; nhấn mạnh, ngay cả khi tài chính dành cho thích ứng được tăng gấp ba, nguồn lực này vẫn chưa đáp ứng được 30% nhu cầu. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm thu hút khoảng 15 tỷ USD đầu tư vào các dự án điện mặt trời và điện gió tại Thổ Nhĩ Kỳ.