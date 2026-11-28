Giao nhiệm vụ phải đi cùng thẩm quyền, nguồn lực

Chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy mà còn là một cuộc cách mạng về quản trị, vận hành của chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây cũng là bước chuyển trong phương thức điều hành, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thay đổi từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước người dân.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị phục vụ, kiến tạo phát triển và lấy sự hài lòng của người dân cũng như doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Những kết quả bước đầu cho thấy, để phát huy tối đa hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền bắt buộc phải đi kèm đầy đủ nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và con người, đồng thời phân định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và năng lực quản trị hiện đại cho đội ngũ công chức cấp xã, phường; bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra những chỉ đạo then chốt về nguyên tắc phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng thẩm quyền, nhân lực, nguồn lực. Cấp tỉnh phải bố trí, đào tạo cán bộ, bảo đảm điều kiện cho cấp xã; các cơ quan Trung ương phải xử lý kịp thời vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Phân định rõ thẩm quyền tập thể, trách nhiệm cá nhân, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không dùng trách nhiệm tập thể che lấp trách nhiệm cá nhân; cá nhân không quyết định thay tập thể.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 23/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ được giao cho chính quyền cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tinh thần xuyên suốt là phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Thủ tướng nêu rõ, Trung ương đã yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, kiên quyết chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm các điều kiện thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 22/10. Ảnh: Lâm Hiển

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải có cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm chính quyền cơ sở có đủ điều kiện vận hành, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh trách nhiệm của chính quyền cấp xã ngày càng lớn, yêu cầu công việc ngày càng cao, việc phân bổ nguồn lực phải tương xứng với nhiệm vụ được giao. "Phải bảo đảm chính quyền cấp xã có đủ nguồn lực để vận hành bộ máy, thực hiện tốt công tác quản trị công, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn", Thủ tướng lưu ý.

Chuyển mạnh trọng tâm từ “sắp xếp xong” bộ máy sang “vận hành tốt, hiệu quả cao”

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn; là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản trị hành chính sang kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở các cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng và hành trang đưa đất nước vững bước phát triển.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Ảnh: Phạm Thắng

Giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển mạnh trọng tâm từ “sắp xếp xong” bộ máy sang “vận hành tốt, hiệu quả cao”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, toàn hệ thống cần tiếp tục đồng bộ hóa thể chế, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác, bảo đảm bộ máy tinh gọn, thông suốt; quyền hạn, trách nhiệm rành mạch; hướng mạnh về cơ sở nhằm kiến tạo không gian, động lực phát triển mới, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Trọng tâm là phân định rõ thẩm quyền liên thông theo mô hình 3 cấp: Trung ương kiến tạo thể chế, nền tảng số và giám sát; cấp tỉnh điều phối nguồn lực, liên kết vùng; cấp xã trực tiếp thực thi, quản trị dữ liệu và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát; thiết lập cơ chế kiểm soát hiệu quả, chia sẻ dữ liệu với Thanh tra, Kiểm toán để hậu kiểm triệt để.

Để nâng cao năng lực thực thi của chính quyền địa phương 2 cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, TS Trần Anh Tuấn cho rằng, chế độ công vụ, công chức cũng cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực vận hành và quản trị của chính quyền địa phương.

TS Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, cần có tư duy chiến lược, xác định được tầm nhìn, sứ mệnh của chính quyền, lựa chọn được nhân sự, kiểm soát rủi ro và thích ứng với sự thay đổi, kiến tạo hệ sinh thái phát triển kinh tế cho người dân, doanh nghiệp. Phải lấy vị trí việc làm là gốc và căn cứ vào vị trí việc làm để có cơ chế tuyển dụng, sử dụng, cơ chế cải cách tiền lương, đãi ngộ, đánh giá, bố trí đúng người, đúng việc.

Có thể thấy, với nền tảng đã có và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tiếp tục vận hành, điều chỉnh và hoàn thiện theo thực tiễn, từ đó, tạo động lực cho những bước chuyển tiếp theo trong bối cảnh mới.