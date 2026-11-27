Từ kiện toàn bộ máy đến chuẩn hóa đội ngũ

Kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa được Trung ương đánh giá toàn diện tại Hội nghị toàn quốc sơ kết đầu tháng 7. Bên cạnh việc ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sau khi bộ máy mới từng bước đi vào ổn định, nhiệm vụ đặt ra là chuyển trọng tâm từ “vận hành thông suốt” sang “vận hành hiệu quả”, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo trong thực thi công vụ.

Đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang nỗ lực để gần dân, sát dân

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy, sau giai đoạn tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bởi một bộ máy chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi những cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và luôn sẵn sàng thích ứng với yêu cầu mới.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được phân cấp, phân quyền mạnh hơn và đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời khiến công tác cán bộ trở thành khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đúng người để làm việc

Là tỉnh miền núi có địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Điện Biên là một trong những địa phương sớm xác định công tác cán bộ là yếu tố then chốt ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi yêu cầu về chất lượng quản lý nhà nước ngày càng cao. Vì vậy, địa phương không lựa chọn cách bố trí cán bộ theo hướng cơ học mà rà soát trên cơ sở vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và yêu cầu phát triển của từng địa bàn.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình mới, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt cho biết, tỉnh luôn ưu tiên bố trí những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và am hiểu cơ sở; đồng thời phát huy lợi thế của đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Để hiện thực hóa quan điểm đó, Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Toàn tỉnh hiện có 2.585 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó gần 99% có trình độ đại học trở lên, hơn 50% là người dân tộc thiểu số.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của các cán bộ, công chức, viên chức

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt, điều quan trọng nhất không nằm ở việc tăng thêm biên chế mà là phát huy hiệu quả của đội ngũ hiện có. Mỗi cán bộ phải được giao đúng việc, được tạo điều kiện học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và có môi trường để phát huy năng lực của mình.

Thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, khi công tác cán bộ được thực hiện trên cơ sở năng lực và yêu cầu thực tiễn, bộ máy không chỉ nhanh chóng đi vào ổn định mà còn tạo nền tảng để các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ đủ người mà phải làm được việc

Việc bố trí đúng người, đúng việc mới chỉ là bước khởi đầu. Sau khi bộ máy từng bước ổn định, nhiều địa phương tiếp tục chuyển trọng tâm sang chuẩn hóa đội ngũ, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lâu dài.

Tại xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên), sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính Mường Phăng, Nà Nhạn và Pá Khoang, quy mô dân số, diện tích tự nhiên và khối lượng công việc đều tăng lên đáng kể. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Phăng Hoàng Văn Quyền, địa phương không coi việc kiện toàn tổ chức là nhiệm vụ đã hoàn thành mà tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ trên cơ sở trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường và yêu cầu của từng vị trí việc làm để sắp xếp, bố trí phù hợp hơn.

Trao đổi về định hướng xây dựng đội ngũ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Phăng Hoàng Văn Quyền cho rằng, việc chuẩn hóa cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và nhiệm vụ mới được giao. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ hiện có, nhiều địa phương cũng chú trọng chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Đầu tư cho con người - đầu tư cho tương lai

Sau hơn một năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt mà còn phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung được Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sau khi hoàn thành bước đầu việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đề án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phân tích điểm mới của Đề án, Chuyên viên cao cấp Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Tiến nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Đề án là chuyển mạnh từ phát triển đội ngũ theo “số lượng” sang “chất lượng và hiệu quả”.

Ông Nguyễn Trọng Tiến chia sẻ về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tình hình mới

Không chỉ thay đổi về tư duy, Đề án còn đặt ra những mục tiêu rất cụ thể về chất lượng đội ngũ. Theo đó, đến năm 2030, 80% cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm; đến năm 2035, tỷ lệ này đạt 100%. Đặc biệt, việc trang bị kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kỹ năng số và phương thức quản trị hiện đại được xác định là một trong những trọng tâm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

Để những mục tiêu đó đi vào thực tiễn, theo ông Tiến, điều quan trọng không chỉ nằm ở nội dung của đề án mà còn ở quyết tâm tổ chức thực hiện của các bộ, ngành và địa phương.

Từ định hướng của Trung ương và giải pháp của Bộ Nội vụ, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các địa phương lựa chọn công tác cán bộ là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.