Xã Mường Than hiện đang triển khai thu hồi đất phục vụ 2 công trình: Khu TĐC khắc phục hậu quả thiên tai xã Mường Than năm 2026 và Dự án đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên. Trong đó, công trình khu TĐC có tổng kinh phí khoảng 33,5 tỷ đồng, diện tích thu hồi 163.967,3m2, liên quan đến 54 hộ gia đình và 1 tổ chức. Đây là công trình cấp bách nhằm bố trí nơi ở an toàn cho người dân sau lũ quét, sạt lở xảy ra ngày 17/7/2026.

Ông Khổng Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Mường Than chia sẻ: UBND xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án; chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC. Xã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất; công khai phương án bồi thường và tổ chức đối thoại, kịp thời giải đáp kiến nghị của người dân. Đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện chính sách an sinh, bố trí tái định cư phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đến nay, công trình khu TĐC đã phê duyệt 10 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 31,99 tỷ đồng, diện tích 160.444,7m2; bàn giao mặt bằng sạch cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đối với Dự án đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất, phối hợp đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản của các hộ và tổ chức liên quan.

Từ thực tiễn tại xã Mường Than cho thấy, sự chủ động của chính quyền cơ sở, công khai thông tin và giải quyết kịp thời kiến nghị là yếu tố quan trọng tạo đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, với những dự án quy mô lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, việc tháo gỡ khó khăn cần sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng như: trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; các khu TĐC vùng nguy cơ thiên tai; thủy điện, điện mặt trời; hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) đoạn Bảo Hà - Tân Phong... Phần lớn diện tích thu hồi là đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân.

Theo ông Nguyễn Phương Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), khó khăn lớn hiện nay là hồ sơ địa chính tại một số địa bàn chưa đồng bộ với hiện trạng sử dụng đất; nhiều diện tích canh tác phân tán, chưa được đăng ký, kê khai đầy đủ nên mất thời gian xác minh nguồn gốc, diện tích và đối tượng được bồi thường. Đơn giá bồi thường có trường hợp chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân, dễ phát sinh kiến nghị. Với các dự án liên quan đến đất lâm nghiệp, cơ quan chức năng còn phải thực hiện đồng thời thủ tục về đất đai, lâm nghiệp và chuyển mục đích sử dụng rừng, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Trước những vướng mắc trên, Sở NN&MT tập trung đẩy nhanh dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, Sở NN&MT phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường rà soát các quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC; nghiên cứu tham mưu vận dụng cơ chế tháo gỡ theo Nghị quyết số 254/2025/QH15. Ngành cũng đang xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, bảo đảm phù hợp hơn với thực tế. Đối với dự án có đất lâm nghiệp, cơ quan chuyên môn phối hợp xác định nguồn gốc, hiện trạng, loại rừng và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Với các dự án trọng điểm, ngành chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị quỹ đất, vị trí và quy mô các khu TĐC. Điển hình, với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, Sở NN&MT phối hợp rà soát nhu cầu tái định cư, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác đo đạc, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC, góp phần chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án.Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành 48/48 điểm lưới địa chính, đạt 100%; xác lập ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ đạt trên 88%; đo đạc lập bản đồ địa chính đạt hơn 80%; đã đồng bộ 1.187.477 thửa đất; làm sạch dữ liệu gần 1.188.500 thửa đất nhóm I.

Thời gian tới, Sở NN&MT tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, TĐC; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện. Các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, công khai phương án bồi thường; chú trọng bố trí TĐC, hỗ trợ sinh kế, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống sau khi Nhà nước thu hồi đất.GPMB là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, các cấp, ngành cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chính sách được thực hiện công bằng, minh bạch. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được quan tâm, công tác bàn giao mặt bằng sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.