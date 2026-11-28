Thi công đường song hành Vành đai 5, đoạn qua địa bàn xã Nam Xang.

Tập trung nguồn lực cho những dự án quan trọng

Với mục tiêu từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, thực hiện tháo gỡ khó khăn, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, quan trọng, đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công…

Theo đó, các dự án giao thông trọng điểm được tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) theo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ một số dự án, công trình. Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ, đến nay đã thực hiện GPMB 100% diện tích và đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026. Lũy kế khối lượng vốn thực hiện đến hết tháng 10/2026, ước đạt 5.800 tỷ đồng…

Còn Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.477, đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh quốc lộ 12B, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cũ; xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C được khởi công từ tháng 9/2026. Dự án có tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng; trong đó, năm 2026, dự án được bố trí 1.878,7 tỷ đồng. Qua hơn một tháng triển khai, đến nay, dự án đã giải ngân được 650,1 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch; nhà thầu tổ chức 10 mũi thi công tại những vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm khối lượng thanh toán.

Những tháng cuối năm, tiến độ thi công tại các dự án diễn ra hết sức khẩn trương, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các dự án, thời gian qua, các Ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ các bước, quy trình thực hiện dự án, tập trung rà soát tiến độ từng hạng mục theo bảng tiến độ chi tiết; đồng thời ưu tiên bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án chuyển tiếp, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối, lan tỏa…, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đánh giá, tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 10/2026, Dự án đường song hành hai bên Vành đai 5, đoạn từ đường D5 đến cầu Tiên Tân, đạt khoảng 1.240 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường Thanh Liêm - Cao Bồ (Trục T4), Dự án cấu phần xây dựng giải ngân đạt 690 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,8%; Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I), vốn giải ngân đạt 85,4% kế hoạch.

Còn theo Thống kê tỉnh Ninh Bình, trong 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 30.361 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm; trong đó, vốn cấp tỉnh đạt 25.394 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch; vốn cấp xã đạt 4.967 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần. Kết quả này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công.

Tuy vậy, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thi công và giải ngân - nhất là đối với các dự án có tổng mức đầu tư lớn, khối lượng công việc còn nhiều… cũng đặt ra cho các cấp, ngành, địa phương những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn

Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương không chờ đủ mặt bằng mới triển khai các dự án mà phải tranh thủ từng vị trí được bàn giao để tổ chức thi công, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Cùng với đó, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, mở thêm mũi thi công khi có điều kiện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng khối lượng thanh toán giải ngân nguồn vốn.

Thời điểm này, các chủ đầu tư đang tập trung rà soát tiến độ từng dự án; tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chủ động dừng triển khai thực hiện một số dự án trong trường hợp không còn phù hợp, không đáp ứng hiệu quả trong giai đoạn mới. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2026, các nhà thầu, đơn vị xây lắp đang tăng tốc thi công các hạng mục.

Tại Dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB Dự án xây dựng tuyến đường nối Hoa Lư với Trục dọc 07 (TD07), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tích cực phối hợp với các xã, phường: Hoa Lư, Ý Yên, Vạn Thắng, Vũ Dương đẩy nhanh GPMB; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh…, để có thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo thuận lợi cho giải ngân nguồn vốn.

Đối với dự án đường ĐT.477 và cầu Hoàng Long, trên diện tích mặt bằng được bàn giao, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực, mở rộng các mũi thi công và tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, không để vốn đã được bố trí nhưng chậm giải ngân do vướng thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho biết: Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, chủ đầu tư đang tập trung triển khai nhiều giải pháp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc - nhất là về mặt bằng, thủ tục đầu tư, di dời hạ tầng kỹ thuật…, tránh tình trạng thi công manh mún, gián đoạn, ảnh hưởng đến khối lượng thực hiện và thanh toán vốn.

Bên cạnh đó, công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán vốn được tiến hành đồng thời với công tác thi công, tăng khối lượng xây lắp, bảo đảm khối lượng hoàn thành được thanh toán kịp thời, không để giải ngân chậm, nâng cao tỷ lệ giải ngân và sử dụng vốn.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông trọng điểm không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Khi những tuyến đường kết nối đưa vào sử dụng, mạng lưới giao thông của tỉnh sẽ từng bước được hoàn thiện, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư, lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.