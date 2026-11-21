Công nhân thi công hạ tầng Khu tái định cư Hương Sơn, xã Phú Bình.

Tại công trường Dự án Khu đô thị đường Lý Thường Kiệt, phường Sông Công, khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục hạ tầng cần được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, lực lượng nhân công huy động chưa đáp ứng yêu cầu khiến công tác tổ chức thi công gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Đại, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hà (Hà Nội), đơn vị thi công dự án, cho biết: Không chỉ thiếu lao động phổ thông, doanh nghiệp còn gặp khó trong việc tìm kiếm lái xe, lái máy công trình. Có thời điểm, nhà thầu phải tìm kiếm, tuyển dụng lao động từ những khu vực vùng sâu, vùng xa mới có thể bổ sung nhân lực phục vụ thi công.

Thực tế này cho thấy, trong bối cảnh nhiều dự án xây dựng được triển khai đồng thời, việc bảo đảm đủ nhân lực để duy trì hoạt động trên công trường không còn là vấn đề riêng của từng nhà thầu mà đang trở thành thách thức chung của ngành xây dựng.

Không chỉ thiếu lao động trực tiếp, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong tuyển dụng đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công và quản lý dự án. Đây là những vị trí có vai trò quan trọng trong tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn và quản lý tiến độ công trình.

Ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc điều hành Dự án Khu dân cư số 1 Tân Đức, xã Kha Sơn cho biết, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm kỹ sư xây dựng để đảm nhiệm các công việc như cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công và quản lý dự án. Việc thiếu nhân lực chuyên môn khiến công tác tổ chức, điều hành thi công chịu thêm áp lực, nhất là khi dự án phải bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Dự án Khu dân cư số 1 Tân Đức, xã Kha Sơn, đang tập trung thi công.

Theo các doanh nghiệp, một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng lao động xây dựng ngày càng khó khăn là sự cạnh tranh giữa các ngành nghề và giữa chính các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Đặc thù công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết và phải di chuyển theo từng công trình khiến ngành xây dựng khó giữ chân người lao động. Trong khi đó, người lao động có thêm nhiều lựa chọn việc làm tại các nhà máy, khu công nghiệp và những lĩnh vực có điều kiện làm việc ổn định hơn.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn của những Tập đoàn có tiềm lực tài chính thường có lợi thế trong thu hút lao động nhờ mức thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Với những nhà thầu có nguồn lực hạn chế, việc tăng chi phí nhân công, cải thiện điều kiện làm việc và duy trì đội ngũ lao động ổn định là bài toán không dễ giải quyết.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà thầu mà còn làm phát sinh nhiều áp lực về chi phí máy móc, nhân công và nguồn vốn. Khi tiến độ thi công bị kéo dài, doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ giảm hiệu quả đầu tư, trong khi các nghĩa vụ về tiến độ và chất lượng công trình vẫn phải bảo đảm.

Đối với địa phương, hệ lụy còn liên quan đến kế hoạch hoàn thành các dự án, giải ngân vốn đầu tư và khai thác nguồn thu ngân sách từ đất đai. Đặc biệt, tại những khu dân cư phục vụ tái định cư, việc chậm hoàn thiện hạ tầng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch bố trí chỗ ở mới cho người dân, đồng thời tác động đến tiến độ triển khai các dự án có liên quan.

Ông Trịnh Đạt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Công cho biết, tình trạng thiếu lao động đang khiến một số công trình trên địa bàn chậm tiến độ, qua đó gây khó khăn cho công tác giải ngân và thu ngân sách nhà nước. Điều này đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn về nhân lực, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng, đô thị và các khu, cụm công nghiệp tại Thái Nguyên tiếp tục gia tăng, áp lực cạnh tranh nguồn nhân lực trong ngành xây dựng được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động tìm kiếm lao động, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc và các giải pháp giữ chân người lao động lâu dài.

Cùng với đó, việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động tại chỗ, tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chủ động xây dựng nguồn nhân lực dự phòng cũng là những hướng đi cần được quan tâm. Đối với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và quản lý dự án, doanh nghiệp cần có chính sách thu hút phù hợp, tạo điều kiện để người lao động phát triển chuyên môn và gắn bó với công việc.

Về lâu dài, nâng cao năng suất lao động thông qua cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ và tổ chức thi công khoa học sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực hiện có. Các chủ đầu tư và nhà thầu cũng cần chủ động rà soát kế hoạch thi công, cân đối tiến độ giữa các hạng mục, hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực làm gián đoạn hoạt động trên công trường.