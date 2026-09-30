Nỗ lực đưa vaccine vào tiêm miễn phí cho trẻ

Phát động Cuộc thi ảnh về Chương trình Tiêm chủng mở rộng “Hành trình tiêm chủng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Ngày 30/9, tại lễ phát động Cuộc thi ảnh về Chương trình Tiêm chủng mở rộng “Hành trình tiêm chủng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương tổ chức, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: "Trong bối cảnh Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, ngành y tế đang tích cực triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng 3 năm, giai đoạn 2026-2028".

Theo Cục Phòng bệnh, vừa qua đã có thêm một số vaccine được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng như: Vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2026 sau khi triển khai ở quy mô nhỏ tại một số tỉnh từ năm 2024.

Bên cạnh đó, một số vaccine cũng sắp được đưa vào tiêm miễn phí như: Vaccine phòng bệnh do phế cầu, dự kiến sẽ được triển khai tại 10 tỉnh từ cuối năm 2026. Dự kiến, sẽ có khoảng 165.900 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phế cầu.

Với vaccine phòng bệnh do virus HPV ở người, Bộ Y tế cũng đang tiến hành các thủ tục mua sắm vaccine để triển khai dự kiến trong năm 2026-2027. Đến năm 2030, sẽ đưa vaccine cúm mùa vào trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Tính đến nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã đưa vào danh sách 12 loại vaccine được tiêm miễn phí gồm vaccine phòng các bệnh: Viêm gan B; Lao; vaccine Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT); vaccine phối hợp phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Vi Haemophilus influenzae týp b (DPT-VGB-Hib); Bại liệt uống (OPV); Bại liệt tiêm (IPV); Sởi; Sởi - Rubella (MR); Viêm não Nhật Bản B; Vaccine Uốn ván (dành cho phụ nữ mang thai và người lớn); vaccine Td (Bạch hầu - Uốn ván giảm liều); vaccine phòng tiêu chảy do virus Rota.

Theo ông Dương Chí Nam, từ kế hoạch triển khai chương trình Tiêm chủng mở rộng, Cuộc thi “Hành trình tiêm chủng – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” sẽ sự ghi nhận hình ảnh từ các điểm tiêm, từ các trạm y tế, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn và từ cuộc sống của người dân sẽ được ghi lại để được chia sẻ, lan tỏa. Qua đó, chúng ta không chỉ nói về tiêm chủng bằng những con số thống kê, mà còn có thể nhìn thấy tiêm chủng qua những con người, hình ảnh hiện thực và những câu chuyện cụ thể.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế), với thông điệp “Lá chắn bảo vệ con bạn và cộng đồng”, cuộc thi nhấn mạnh tiêm chủng mở rộng là một trong những thành tựu y tế công cộng có ý nghĩa đặc biệt của Việt Nam. Đằng sau thành tựu đó không chỉ là những con số về tỷ lệ tiêm chủng hay số bệnh tật được phòng ngừa, mà còn là một hành trình bền bỉ của ngành Y tế và của toàn xã hội; từ những cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở ngày đêm làm việc tại các điểm tiêm; những chuyến xe đưa vaccine đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cho đến mỗi người cha, người mẹ chủ động đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Theo đó, mỗi mũi vaccine được tiêm đúng lúc không chỉ giúp bảo vệ một cá nhân, một em nhỏ, mà còn góp phần tạo nên hàng rào bảo vệ cho gia đình và cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương.

Sản phẩm dự thi được thể hiện dưới hai hạng mục: Ảnh đơn kèm tiêu đề và chú thích; ảnh bộ (phóng sự ảnh/chùm ảnh). Mỗi bộ ảnh gồm từ 5-8 bức, có tính logic, mạch lạc về nội dung câu chuyện, kèm theo tiêu đề và chú thích của bộ ảnh.

Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ 1/1/2026 đến hết 31/10/2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30/9/2026, đến hết 31/10/2026.