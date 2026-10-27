Nỗ lực đưa dự án đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và 47 về đích

Tập trung thi công đưa dự án đường nối QL217 với QL45 và QL47 về đích đúng hạn.

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng

Dự án đường giao thông nối QL217 với QL45 và QL47 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và được điều chỉnh qua các quyết định trong năm 2024 và năm 2026. Công trình có tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, quy mô xây dựng mới 14,66km đường giao thông đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Dự án khởi công từ tháng 2/2021, với thời hạn hoàn thành theo kế hoạch là ngày 31/12/2026.

Trong quá trình triển khai, do khó khăn về nguồn vốn, dự án phải giãn tiến độ và tạm dừng kỹ thuật từ năm 2021 sau khi đã hoàn thành hơn 9km. Đến tháng 4/2025, dự án được tiếp tục triển khai sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí vốn để thực hiện đoạn tuyến từ Km9+326 - Km14+660. Song dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc do công tác GPMB đoạn qua xã Thọ Long và Thọ Ngọc chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo báo cáo số 12838 ngày 15/10/2026 của Sở Xây dựng, đoạn tuyến thuộc địa phận xã Thọ Ngọc bàn giao mặt bằng lần cuối ngày 29/7/2026. Đoạn tuyến thuộc địa phận xã Thọ Long bàn giao mặt bằng lần cuối ngày 10/10/2026. Tuy nhiên, tại nút giao với QL47C đoạn qua xã Thọ Long, đường dây điện và cáp viễn thông chưa được di dời.

Như vậy, đến giữa tháng 10/2026, mặt bằng toàn tuyến dự án đường nối QL217 với QL45 và QL47 mới cơ bản được giải phóng, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công các hạng mục còn lại.

Tăng tốc thi công các đoạn tuyến còn lại

Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến nay, giá trị thực hiện hợp đồng xây lắp đạt khoảng 508/553,673 tỷ đồng, tương đương 97,8% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km9+326, điểm giao với QL47C đã hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024.

Hiện nay, trọng tâm triển khai tập trung vào đoạn từ Km9+326 đến Km14+660, dài hơn 5,3km, với giá trị xây lắp khoảng 80 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Miền Trung đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Tại khu vực xã Thọ Long và Thọ Ngọc, nhân lực được bố trí cùng hệ thống máy xúc, máy lu, máy ủi, triển khai đồng thời nhiều phần việc trên tuyến. Các tổ thi công chủ động tranh thủ thời tiết thuận lợi, linh hoạt điều phối nhân lực, phương tiện, bảo đảm thi công liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi giữa các công đoạn; từng bước kết nối các đoạn tuyến, phấn đấu đáp ứng yêu cầu tiến độ, đưa dự án về đích trước ngày 31/12/2026.

Theo đại diện đơn vị thi công, tại khu vực nút giao với QL47C, đoạn qua xã Thọ Long vẫn còn đường dây điện và cáp viễn thông chưa được di dời, khiến nhà thầu chưa thể thi công đồng bộ theo kế hoạch. Do vậy, các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan cần phối hợp xử lý sớm vướng mắc này để tạo mặt bằng thông suốt, giúp nhà thầu chủ động tổ chức các phương án thi công trong thời gian còn lại.

Dự án đường giao thông nối QL217 với QL45 và QL47 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối liên vùng giữa các địa phương và kết nối khu vực phía Bắc, Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân, Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Do vậy, việc đưa dự án này về đích đúng cam kết không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là trách nhiệm trong việc phát huy hiệu quả nguồn vốn, hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn nước rút, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng quyết tâm thi công của nhà thầu, sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành những phần việc cuối cùng, bảo đảm công trình đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.