Nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần dân

Tổ chức khám phù hợp với từng nhóm dân cư

Điểm khám sức khỏe toàn dân do phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức. Ảnh: H.D

Tham gia đợt khám sức khỏe do phường Ô Chợ Dừa phối hợp tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bà Trịnh Thị Nguyệt, sinh năm 1958, cho biết việc được khám nhiều chuyên khoa và làm xét nghiệm trong cùng một đợt giúp người cao tuổi bớt công đi lại, thuận tiện hơn khi kiểm tra sức khỏe.

Không chỉ tổ chức khám tại bệnh viện, phường Ô Chợ Dừa còn đưa dịch vụ y tế về khu dân cư, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và người có hoàn cảnh khó khăn chưa được khám, sàng lọc miễn phí. Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trực tiếp kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho người dân.

Người dân phường Ô Chợ Dừa được nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm trong chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: H.D

Đối với trẻ em, phường tổ chức khám ngay tại trường học. Tại Trường Tiểu học Cát Linh, để hoàn thành việc khám cho hơn 600 học sinh trong một buổi, nhà trường và đội ngũ y tế đã phối hợp sắp xếp các lớp, hướng dẫn học sinh qua từng khâu. Theo Trạm Y tế phường, 13.113 trẻ em tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã được khám sức khỏe định kỳ.

Cùng với hoạt động khám định kỳ, công tác chăm sóc sức khỏe học đường tại Ô Chợ Dừa còn chú trọng phòng bệnh. Trạm Y tế phường đã giám sát vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch tại 28 cơ sở giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách y tế trường học. Qua đó, các nhà trường có đầu mối chuyên môn để trao đổi, phối hợp khi cần theo dõi sức khỏe học sinh hoặc xử lý những vấn đề phát sinh.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm cho người cao tuổi tại phường Tùng Thiện. Ảnh: H.D

Tại phường Tùng Thiện, việc tổ chức khám sức khỏe được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm địa bàn. Phường có diện tích 32,34km2, với hơn 42.000 người sinh sống tại 12 tổ dân phố. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, phường bố trí lịch khám theo từng tổ dân phố và khung giờ để người dân thuận tiện thu xếp thời gian. Phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và Bệnh viện Quân y 105 tổ chức khám tại bệnh viện, đồng thời bố trí các buổi khám lưu động tại trạm và các điểm trạm y tế. Người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn được hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận điểm khám.

Tại thời điểm tổng hợp ngày 6/11/2026, có 32.035 trong số 35.372 người thuộc ba nhóm do phường trực tiếp theo dõi, tổ chức khám đã được khám, đạt 90,56%. Để tiếp tục nâng tỷ lệ người dân tham gia trong đợt khám bổ sung, phường giao Trạm Y tế phối hợp với các tổ dân phố đối chiếu kết quả khám tại những cơ sở khác, tìm hiểu lý do những trường hợp chưa tham gia. Trên cơ sở đó, phường tiếp tục bố trí các điểm khám lưu động, khám ngoài giờ hành chính và vào ngày nghỉ, tạo điều kiện cho người đi làm cũng như các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương tiếp cận dịch vụ y tế.

Phường Tùng Thiện phối hợp với Bệnh viện Quân y 105 tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh: H.D

Bên cạnh chương trình khám sức khỏe định kỳ, Tùng Thiện còn quan tâm chăm sóc sức khỏe người có công và gia đình chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường đã phối hợp với Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không - Không quân, Bệnh viện Quân y 105 và Trường Sĩ quan Pháo binh tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 357 người. Những trường hợp cần kiểm tra chuyên sâu được hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp.

Trong khi đó, xã Suối Hai có 9 thôn, dân cư phân bố không đều, một số khu vực còn khó khăn trong đi lại. Để tạo thuận lợi cho người dân, xã bố trí điểm khám cho người trưởng thành tại Trạm Y tế, đồng thời tổ chức khám cho trẻ em, học sinh ngay tại các điểm trường. Trong số 31.087 người có tên trong danh sách rà soát, 10.577 người đã được khám tại thời điểm tổng hợp, trong đó có 9.578 trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Người dân xã Suối Hai tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí tại địa phương. Ảnh: H.D

Kết quả bước đầu tại Suối Hai cho thấy hoạt động khám sức khỏe tập trung chủ yếu vào nhóm trẻ em, học sinh. Việc tiếp cận người trưởng thành vẫn gặp khó khăn do nhiều người làm việc ngoài xã, khó thu xếp thời gian theo lịch khám. Trong khi đó, một số người cao tuổi, người khuyết tật và người neo đơn cần được hỗ trợ đi lại để có thể tham gia.

Nâng năng lực y tế cơ sở để theo dõi sau khám

Điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô giao HĐND thành phố quy định việc khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí định kỳ cho người dân Thủ đô. Theo kế hoạch của Hà Nội, hoạt động này gắn với việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới theo dõi, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng số người được khám, yêu cầu đặt ra là cập nhật đầy đủ kết quả và duy trì việc tư vấn, theo dõi sau khám.

Tại phường Ô Chợ Dừa, công tác theo dõi sức khỏe học sinh được thực hiện trên cơ sở kết quả các đợt khám định kỳ. Theo Giám đốc Trạm Y tế phường Trần Minh Châm, sau đợt khám sức khỏe học đường, những học sinh có bệnh hoặc yếu tố nguy cơ được tư vấn, theo dõi và hướng dẫn đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp khi cần. Việc cập nhật kết quả giúp cán bộ y tế theo dõi sức khỏe học sinh qua từng lần khám. Báo cáo của Trạm Y tế phường ghi nhận 70.069 trong tổng số 70.466 hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn đã được chuẩn hóa, đạt 99,44%.

Học sinh phường Ô Chợ Dừa được khám sức khỏe định kỳ ngay tại trường học. Ảnh: H.D

Để nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, UBND phường Ô Chợ Dừa đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai về triển khai khám sức khỏe toàn dân và hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở. Hai bên trao đổi về đào tạo cán bộ, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc các nhóm ưu tiên. Nội dung phối hợp cụ thể đang được nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu của địa phương và khả năng hỗ trợ của bệnh viện.

Tại phường Tùng Thiện, việc phối hợp giữa y tế cơ sở và các bệnh viện cũng được chú trọng trong quá trình tổ chức khám và quản lý kết quả. Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Anh đề nghị Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và các đơn vị liên quan để triển khai hỗ trợ chuyên môn, rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng, bố trí lịch khám phù hợp và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Các tổ dân phố có trách nhiệm phối hợp thông báo lịch, vận động và hướng dẫn người dân tham gia.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên người cao tuổi tham gia khám sức khỏe tại phường Tùng Thiện. Ảnh: H.D

UBND phường ghi nhận kết quả khám của 9.569 người đã được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tương ứng 27,1% tổng số 35.372 người thuộc ba nhóm do phường trực tiếp theo dõi, tổ chức khám. Việc liên thông còn vướng ở thông tin định danh, kết luận sức khỏe và quy trình chuyển dữ liệu. Để khắc phục, phường giao Trạm Y tế phối hợp với từng bệnh viện rà soát hồ sơ có sai sót, xác định đơn vị xử lý và đẩy nhanh việc bàn giao kết quả, bảo đảm người dân được tư vấn kịp thời.

Tại xã Suối Hai, cùng với việc tiếp tục mở rộng diện bao phủ khám sức khỏe, công tác quản lý kết quả sau khám cũng đang được triển khai. Theo Giám đốc Trạm Y tế xã Lương Ngọc Ánh, trạm tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tổ chức khám cho người trưởng thành thuộc các nhóm do xã phụ trách, đồng thời rà soát danh sách để tránh trùng lặp. Trạm đã phối hợp với bệnh viện cập nhật kết quả khám, phục vụ theo dõi sức khỏe người dân và kết nối với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Để đáp ứng khối lượng công việc trong các đợt cao điểm, trạm kiến nghị bổ sung máy tính phục vụ khám và nhập liệu.