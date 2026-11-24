Trao đổi với PV Báo Xây dựng , PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Trung tâm đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), trong đó 1 nạn nhân (sinh năm 1985) đã tử vong ngoại viện.

Nhiều nạn nhân được cấp cứu sau vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đông)

Còn hai nạn nhân khác tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng, hiện đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu. Được biết, 2 nạn nhân này là người đi đường và khách ăn sáng.

Vụ nổ gây nhiều thương vong và tổn thất cơ sở vật chất. (Ảnh: Thành Đông).

Theo thông tin cung cấp nhanh của đại diện Bệnh viện Đống Đa, 10h15 sáng nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp 11 nạn nhân của vụ nổ. Bệnh viện báo động đỏ, tất cả các nhân viên y tế được huy động để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Sau cấp cứu phân loại, bệnh viện đã cho 3 bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Saintpaul Hà Nội và 1 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hiện các bệnh nhân còn lại đang được đội ngũ y tế khẩn trương cấp cứu, điều trị. Bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sức khỏe các bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 8h, quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết đang mở cửa đón khách, bất ngờ từ khu vực bếp gas phát ra tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15 m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trước quán đổ rạp.

Thông tin ban đầu từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an Hà Nội, đây là vụ nổ khí gas, trung tâm thông tin chỉ huy nhận được thông tin vụ việc vào hơn 8h sáng cùng ngày và đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường.