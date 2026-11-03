Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bẩy đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tập trung hoàn thiện những công trình trọng điểm

Sau hơn 4 năm thi công, Tuyến đường liên kết Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Với chiều dài hơn 42,5 km, tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng, tuyến đường khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa các địa phương, đi qua 6 xã, phường của Thái Nguyên. Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, tuyến đường còn nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Theo ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, việc hoàn thành tuyến đường sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho các địa phương mà công trình đi qua.

Tuyến đường không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các khu vực, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Cùng với Tuyến đường liên kết vùng, Dự án xây dựng mới cầu Gia Bẩy cũng đang được Ban Quản lý dự án tập trung triển khai. Công trình được thực hiện theo hình thức xây dựng khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.

Việc tổ chức thi công trong điều kiện có những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và an toàn. Đặc biệt, các hạng mục liên quan đến vượt lũ cần được ưu tiên triển khai để hạn chế tác động của thời tiết, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Trương Văn Trịnh, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng, cho biết đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt tại các vị trí đủ điều kiện. Đơn vị xác định đây là công trình có yêu cầu tiến độ rất cao nên đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, ưu tiên các hạng mục vượt lũ và phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo mục tiêu đề ra.

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh triển khai khoảng 30 dự án giao thông và nông nghiệp, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi chủ đầu tư phải tăng cường công tác quản lý, điều hành và phối hợp ở tất cả các khâu.

Cán bộ Phòng Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, hoàn tất thủ tục chuẩn bị khởi công công trình mới.

Từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thi công, quản lý chất lượng, tiến độ và giải ngân vốn, mỗi công đoạn đều có những yêu cầu riêng.

Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn đầu tư công.

Thực tế tại một số dự án cho thấy, khi mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ, nhà thầu không thể triển khai thi công liên tục, phải điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất, kéo theo nguy cơ phát sinh chi phí và ảnh hưởng tiến độ chung.

Tại Dự án cầu Quang Vinh 2, ông Đỗ Văn Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây dựng Hồng Hà - đơn vị thi công, cho rằng việc sớm bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thi công. Nhà thầu luôn xác định phải tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, việc mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ đang ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công. Chúng tôi mong các địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu có thể huy động nhân lực, thiết bị và triển khai thi công liên tục.

Để giải quyết những điểm nghẽn này, Ban Quản lý dự án đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các xã, phường: Quan Triều, Võ Tranh, Phổ Yên, Điềm Thụy, Linh Sơn, Gia Sàng khẩn trương xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án.

Trong đó có tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 giai đoạn II; cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh với xã Cao Ngạn; dự án xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên; đường vành đai I đoạn Bờ Đậu - Phú Lương - Hóa Thượng - Đồng Hỷ và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng. Đặc biệt, việc bố trí, xây dựng các khu tái định cư cần được đẩy nhanh để tạo mặt bằng sạch cho dự án.

Từ Tuyến đường liên kết vùng đến các cây cầu mở rộng không gian đô thị, từ công trình giao thông đến các dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, vai trò của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh được thể hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Quản lý chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, chủ động tháo gỡ khó khăn và quyết liệt đôn đốc tiến độ đang là những giải pháp được Ban tập trung thực hiện, góp phần đưa các chủ trương đầu tư sớm trở thành những công trình hiện hữu, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và tạo nền tảng hạ tầng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh Thái Nguyên.