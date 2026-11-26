Già làng Mang Ngọc Văn phát huy vai trò gương mẫu, vận động bà con chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình

Kiên trì thay đổi nhận thức

Phan Sơn là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người K’ho và Raglai. Trước đây, tình trạng kết hôn khi chưa đủ tuổi khá phổ biến, có trường hợp lấy chồng khi mới 13 - 14 tuổi. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức của người dân từng bước chuyển biến.

Già làng Mang Ngọc Văn (SN 1959, dân tộc Raglai), ở thôn Kai Ya - Ya Mâu cho biết, trước đây, việc dựng vợ, gả chồng cho con cái theo quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” còn khá phổ biến. Để thay đổi tập quán này, các già làng, người có uy tín phải kiên trì giải thích, giúp bà con hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn và sinh con khi chưa đủ tuổi. Theo già làng Văn, dù tình trạng tảo hôn đã giảm rõ rệt, công tác tuyên truyền không thể lơ là. Mỗi già làng, người có uy tín cần phát huy vai trò gương mẫu trong gia đình, dòng họ, vận động bà con chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Lấy chồng khi mới 19 tuổi, chị Thị Hậu, ở thôn Kai Ya - Ya Mâu, thấu hiểu những vất vả khi lập gia đình mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và điều kiện kinh tế. Từ trải nghiệm của bản thân, chị tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con phòng, chống tảo hôn. Theo chị Hậu, đời sống của đồng bào nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều em nghỉ học sớm, đi làm thuê rồi lập gia đình khi chưa đủ tuổi. “Mình còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, không biết làm ăn, rồi có con sớm quá cũng không biết cách chăm sóc con, nên sau này rất khổ”, chị Hậu chia sẻ.

Chị Thị Hậu tích cực vận động bà con phòng, chống tảo hôn

Bên cạnh việc thay đổi nhận thức, cải thiện đời sống kinh tế cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng tảo hôn. Ông K’Bé (SN 1958, dân tộc Raglai), người có uy tín ở thôn Ka Lon cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con xã Phan Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khi kinh tế còn khó khăn, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế thì nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn hiện hữu. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần gắn với cải thiện sinh kế, tạo điều kiện để con em đồng bào tiếp tục đến trường.

Gắn tuyên truyền với nâng cao đời sống người dân

Theo UBND xã Phan Sơn, năm 2025, địa phương ghi nhận gần 20 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đến tháng 11/2026, số trường hợp tảo hôn giảm còn 7. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các già làng, người có uy tín và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở. Ông Mang Xoa - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phan Sơn cho biết, trong năm 2026, địa phương đã tổ chức 2 lớp tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với hơn 150 người tham gia.

Ông K'Bé vận động bà con

Thông qua các lớp tập huấn, địa phương chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và phụ nữ trong tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Các quy định liên quan đến hôn nhân, cưới hỏi cũng được đưa vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, gắn với triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.