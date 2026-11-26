Hộ ông Phạm Quốc Phòng (thôn Ga Doong, xã Sông Vàng) có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Về lộ trình thực hiện, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng Lê Văn Tư cho biết, năm 2026, địa phương cố gắng duy trì vững chắc 5 tiêu chí đã đạt; năm 2027 hoàn thành tiêu chí 1; năm 2028 hoàn thành tiêu chí 5, tiêu chí 8; năm 2029 hoàn thành tiêu chí 3, tiêu chí 10 và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng thêm 5 triệu đồng/năm (dự kiến cuối năm 2026 đạt 53,1 triệu đồng).

Thời gian qua, xã Sông Vàng tập trung phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch có sự tham gia cho 100% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở xã và thôn.

Trong quý I và quý II/2026, UBND xã đã thuê đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Sông Vàng sau sáp nhập.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt, phấn đấu hoàn thành và công bố công khai trong năm 2027 (xã đã có quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới và quy chế quản lý kiến trúc).

Để góp phần chung tay xây dựng xã nông thôn mới, Phòng Kinh tế xã Sông Vàng đã ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, địa phương sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; tổ chức hội nghị tổng kết chương trình OCOP; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP các đợt trưng bày, triển lãm sản phẩm; thông tin, truyền thông và chi thưởng nâng hạng sản phẩm với tổng kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới cho năm 2027, UBND xã Sông Vàng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các thôn rà soát, đăng ký danh mục công trình đầu tư và nội dung sự nghiệp thực hiện.

Về nội dung sự nghiệp, xã Sông Vàng sẽ triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, củng cố, nâng cấp 10 sản phẩm OCOP hiện có và phát triển mới sản phẩm OCOP đặc trưng; đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ nông thôn mới và hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững.