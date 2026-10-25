Nỗ lực dập tắt đám cháy tại bãi rác xã Đồng Hỷ

Tuy nhiên, một số điểm vẫn âm ỉ cháy sâu bên trong các lớp rác, đòi hỏi tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để xử lý.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa tại bãi rác xã Đồng Hỷ.

Tình trạng cháy tại bãi rác xuất hiện từ cuối tháng 9-2026, khói và mùi khét phát tán, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận. Bãi rác rộng khoảng 7,7ha, đã dừng tiếp nhận chất thải từ cuối năm 2025.

Do lượng rác chôn lấp lâu năm, khối lượng lớn, việc dập tắt hoàn toàn đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày 23-10 đến nay, xã Đồng Hỷ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tham gia xử lý.

Địa phương đồng thời huy động nhân lực, máy phát điện, máy bơm công suất lớn để hút nước sông và đào 3 hố chứa nước phục vụ chữa cháy.

Hiện các lực lượng tiếp tục phối hợp, tập trung xử lý những điểm cháy còn lại, hạn chế khói, mùi khét và nguy cơ cháy lan, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.