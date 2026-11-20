Sáng 20/11, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến hiện trường vụ cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã kiểm tra toàn diện công tác chữa cháy và động viên CBCS, lực lượng đang chữa cháy.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà động viên lực lượng tham gia chữa cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, khoảng 23h ngày 19/11, nhận được tin báo cháy, khoảng 15 phút sau, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ đã triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Đám cháy sau đó được khống chế, tạo đường băng, không cho cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại Công an thành phố đã huy động trên 30 phương tiện chữa cháy và hàng trăm CBCS phối hợp cùng lực lượng Quân sự, lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy rộng khoảng 20.000 m2, chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng công ty.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ cho biết, CBCS thuộc đơn vị và các lực lượng chi viện như Quân sự, Cảnh sát cơ động cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan và đang tiến hành dập tắt đám cháy.

Do giấy nguyên liệu là chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, lực lượng chữa cháy chia nhỏ từng phần để dập tắt. Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn nhất là tiếp cận sâu vào đám cháy để phun nước dập lửa. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, lực lượng tham gia chữa cháy đang khẩn trương, nỗ lực để đám cháy được dập tắt sớm nhất.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ chỉ đạo công tác chữa cháy ở hiện trường.

Lực lượng chữa cháy chia nhỏ vật liệu gây cháy để dập tắt lửa.

Theo Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ, dù phải thực hiện nhiệm vụ kéo dài trong nhiều giờ liên tục với sức nóng lớn, tuy nhiên, CBCS của đơn vị và các lực lượng tham gia chữa cháy đã và đang rất quyết tâm, nỗ lực, bằng mọi cách dập tắt ngọn lửa sớm nhất. Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng, triển khai công tác chữa cháy an toàn, hiệu quả cao nhất.