Nỗ lực dập đám cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày. Theo nhân chứng kể lại, chỉ sau khoảng 5 phút từ khi xuất hiện khói, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm cuồn cuộn khắp cả khu vực.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Đồng thời, Công an phường Bình Phước cũng huy động 100% quân số có mặt kịp thời để phong tỏa khu vực xung quanh, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, TP Đồng Nai).

Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do đặc thù kiến trúc của quán karaoke thiết kế dạng khép kín, thiếu lối thoáng khí, khiến lực lượng chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận sâu vào bên trong.

Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại về người và tài sản do vụ cháy.