Nỗ lực đáng nể của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi U70

Hồng Đào (Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962) là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Trưởng thành từ sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị tiếp tục chứng minh sức hút trên màn ảnh rộng với những vai diễn đa dạng, từ hài hước, tâm lý gia đình đến kinh dị.

Trong khoảng một thập niên trở lại đây, Hồng Đào xuất hiện liên tục trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Năm 2019, chị góp mặt trong Thưa Mẹ Con Đi và Ngôi Nhà Bươm Bướm. Đến năm 2024, nữ nghệ sĩ gây chú ý với vai bà Đào trong Mai của Trấn Thành, đồng thời tham gia Chị Dâu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng. Năm 2025, chị tiếp tục tạo dấu ấn với Mang Mẹ Đi Bỏ, hóa thân thành người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Những vai diễn này cho thấy sự linh hoạt trong cách lựa chọn nhân vật, đồng thời giúp Hồng Đào liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng điện ảnh trong nước.

Hồng Đào vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, tại buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào có những chia sẻ về áp lực khi liên tục được mời đảm nhận vai người mẹ. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có nhiều cơ hội lựa chọn nhân vật thuộc dạng vai này. Tuy nhiên, chị cũng ý thức rõ việc phải tạo nên màu sắc riêng cho từng vai diễn, thay vì để khán giả cảm thấy những nhân vật trên màn ảnh có sự trùng lặp.

Hồng Đào tiết lộ chị luôn cố gắng để vai diễn trong bộ phim sau không lặp lại nhân vật từng thể hiện ở tác phẩm trước. Ngay cả khi đọc kịch bản và nhận thấy một số câu thoại có nội dung tương tự những gì mình từng diễn, nữ nghệ sĩ cũng chủ động đề nghị đạo diễn điều chỉnh. Với chị, sự khác biệt không chỉ nằm ở tính cách hay hoàn cảnh nhân vật mà còn thể hiện qua từng lời thoại, cách biểu đạt và cảm xúc được truyền tải. Sự kỹ lưỡng ấy cho thấy thái độ nghiêm túc của Hồng Đào đối với công việc, nhất là khi chị thường xuyên đảm nhận những hình tượng có điểm chung về độ tuổi và vị trí trong gia đình.

Ở tuổi U70, việc liên tục xuất hiện với hình tượng người mẹ không khiến Hồng Đào giới hạn khả năng diễn xuất. Trái lại, mỗi nhân vật lại mở ra một khía cạnh mới trong cách chị quan sát và thể hiện cuộc sống. Từ người mẹ giàu tình thương trong Thưa Mẹ Con Đi, người phụ nữ nhiều tổn thương trong Mai đến nhân vật đối diện căn bệnh mất trí nhớ ở Mang Mẹ Đi Bỏ, nữ nghệ sĩ đều tìm cách xây dựng dấu ấn riêng. Đây cũng là lý do chị vẫn giữ được sức hút giữa thị trường điện ảnh ngày càng có nhiều gương mặt và màu sắc diễn xuất mới.

Hồng Đào chia sẻ về hành trình làm mới những vai diễn người mẹ tại buổi ra mắt Ngày Con Còn Mẹ.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Hồng Đào cũng trải qua nhiều thay đổi. Sau những thăng trầm tình cảm, nữ nghệ sĩ lựa chọn tập trung chăm sóc hai con gái và phát triển công việc. Chị duy trì hoạt động nghệ thuật giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời dành thời gian cho những dự án phù hợp. Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn giữ tinh thần lạc quan, chủ động đón nhận cơ hội mới và dành nhiều tâm huyết cho đam mê diễn xuất.

Những năm gần đây, Hồng Đào còn mở rộng dấu ấn khi tham gia series Beef của Netflix. Trong năm 2026, chị tiếp tục góp mặt trong Lên Hương và Ngày Con Còn Mẹ, cho thấy lịch trình làm nghề vẫn tích cực ở tuổi ngoài 60. Với Hồng Đào, tuổi tác dường như không phải giới hạn để ngừng thử sức. Điều đáng trân trọng ở nữ nghệ sĩ không chỉ là số lượng tác phẩm hay những giải thưởng đạt được mà còn nằm ở sự chỉn chu, tinh thần cầu thị và nỗ lực không ngừng làm mới bản thân qua từng vai diễn.