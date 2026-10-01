Nỗ lực cuối cùng để giữ Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo rời trại tuyển Bồ Đào Nha sau khi các cuộc trao đổi với Jorge Jesus và lãnh đạo FPF không mang lại kết quả.

Ông Pedro Proença ban đầu không có kế hoạch đến Copenhagen sớm như vậy. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) dự kiến tới Azores dự trận U21 Bồ Đào Nha gặp Gibraltar, nhưng căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus sau chiến thắng 2-1 của ĐTQG Bồ Đào Nha trước Na Uy khiến ông phải đổi lịch trình và bay sang Scandinavia.

Khi lãnh đạo FPF còn trên đường tới, Ronaldo và Jesus đã trực tiếp nói chuyện. RTP cho biết hai người đạt được sự thống nhất sau cuộc trao đổi tối 29/9 và bất đồng khi ấy được xem là đã giải quyết. Sáng hôm sau, các bên tiếp tục gặp nhau tại khách sạn của tuyển Bồ Đào Nha ở Malmo, trong không khí được A Bola mô tả là bình tĩnh.

Mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường, nhưng chỉ vài giờ sau, tình hình đổi hướng.

Cuộc hòa giải không kéo dài

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jesus cố gắng khép lại tranh cãi quanh đội trưởng. Ông khẳng định Ronaldo “không phải chủ đề chính”, phủ nhận việc CR7 từng từ chối yêu cầu của ban huấn luyện và nhấn mạnh giữa hai người không tồn tại vấn đề nghiêm trọng.

Về chuyên môn, HLV Jesus vẫn giữ quan điểm. HLV 72 tuổi cho biết nếu không có gì thay đổi, tiền đạo Gonçalo Ramos sẽ tiếp tục đá chính. Ông cũng nói Ronaldo sẽ ra sân tập cùng đội sau những ngày không tham gia đầy đủ các buổi tập trên sân.

HLV Jorge Jesus giữ nguyên quan điểm chuyên môn khi tiếp tục ưu tiên Gonçalo Ramos cho vị trí trung phong.

Thực tế lại diễn ra khác. Ronaldo không xuất hiện trong buổi tập tại Parken và rời sân vận động trên một chiếc xe của FPF, trong lúc các đồng đội tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch.

Không lâu sau, CR7 xác nhận rời trại tập trung. Anh cho biết quyết định được đưa ra sau khi nghe cuộc họp báo của HLV Jesus và trao đổi với lãnh đạo liên đoàn, đồng thời hứa sẽ nói rõ “sự thật” với người Bồ Đào Nha vào thời điểm thích hợp.

Những gì xảy ra cho thấy các cuộc nói chuyện trước đó không đủ để tháo gỡ hoàn toàn căng thẳng. Jesus đã trực tiếp trao đổi với Ronaldo, còn FPF cũng tìm cách làm trung gian, nhưng tới cuối ngày, đội trưởng vẫn lựa chọn ra đi.

Phút cuối ở Copenhagen

Marca đưa tin HLV Jesus và lãnh đạo FPF tiếp tục tìm cách gặp Ronaldo trước khi anh rời Đan Mạch. Chi tiết về cuộc vận động phút chót này chưa được các nguồn lớn tại Bồ Đào Nha xác nhận đầy đủ, nhưng kết quả sau cùng không thay đổi khi CR7 lên chuyên cơ rời Copenhagen.

Việc Ronaldo không đổi ý khiến khả năng anh chia tay đội tuyển nhanh chóng được nhắc tới. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi chưa trực tiếp tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, mà mới chỉ xác nhận rời đợt tập trung và để ngỏ việc công bố nguyên nhân sau.

Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển, nhưng quyết định rời trại khiến tương lai của anh với Bồ Đào Nha bị đặt dấu hỏi.

Câu chuyện sau đó còn nhận thêm phản ứng từ gia đình Ronaldo. Elma Aveiro, chị gái CR7, chia sẻ trên Instagram một bài đăng bênh vực em trai và viết thêm “Tudo dito”, tạm hiểu là “mọi thứ đã được nói hết”.

Nội dung cô chia sẻ cho rằng Ronaldo xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, đồng thời phản ứng gay gắt trước những ý kiến chỉ trích CR7 tại Bồ Đào Nha. Bài đăng cũng nhắc lại vị thế của bóng đá nước này trước khi Ronaldo trở thành biểu tượng lớn nhất của đội tuyển.

Phản ứng của chị gái cho thấy gia đình Ronaldo không hài lòng với cách câu chuyện được nhìn nhận. Một sự việc bắt đầu từ chuyện CR7 khởi động nhưng không được vào sân trước Na Uy vì thế càng khó lắng xuống.

HLV Jesus trước đó thừa nhận Ronaldo tức giận với ông, nhưng cho rằng vấn đề đã được giải quyết. HLV Bồ Đào Nha giải thích kế hoạch ban đầu là không sử dụng CR7 trong hai trận tiếp theo, sau đó đổi ý và yêu cầu anh khởi động vì nghĩ đội tuyển có thể cần tới đội trưởng. Cuối cùng, Ronaldo vẫn không được tung vào sân.

Những ngày căng thẳng tại Copenhagen khép lại theo cách FPF không mong muốn. Các cuộc trao đổi đã diễn ra, HLV Jesus cũng giải thích quyết định chuyên môn, nhưng chừng đó vẫn không đủ để Ronaldo ở lại.

Điều chưa rõ là CR7 chỉ rời đợt tập trung này hay đã quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế. Chừng nào Ronaldo chưa công bố điều anh gọi là “sự thật”, khả năng chia tay tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa thể xem là chắc chắn.

Nếu đây thực sự là chương cuối của Ronaldo ở đội tuyển, Copenhagen có thể được nhớ như nơi những nỗ lực cuối cùng nhằm giữ anh ở lại đã không thành công.