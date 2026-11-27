Siết chặt quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền

TP Đà Nẵng sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế biển, với hệ thống cửa sông, luồng tuyến đường thủy và nhiều cảng cá, âu thuyền cùng hàng loạt bến đậu phục vụ hoạt động nghề cá sầm uất với hàng ngàn tàu cá đang hoạt động. Theo thống kê, toàn TP Đà Nẵng hiện có hơn 4.000 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; trong đó có hơn 2.300 tàu ven bờ (chiếm 57%), khoảng 550 tàu vùng lộng (chiếm 13,5%) và gần 1.200 tàu đánh bắt xa bờ vùng khơi (chiếm 29,5%).

Cảnh sát đường thủy phối hợp kiểm tra giấy tờ đăng ký hoạt động của một tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng CSĐT đã đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tại các tuyến đường thủy trọng điểm, khu vực ven biển, cửa sông, âu thuyền và bến cá.

Lực lượng CSĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường ven biển và Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP Đà Nẵng rà soát, xác minh toàn bộ thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác. Đáng chú ý, CSĐT tập trung nhận diện sâu các phương tiện thủy nội địa, tàu dịch vụ có dấu hiệu tiếp tay, hỗ trợ tàu cá khai thác trái phép; vận chuyển trái phép người, hàng hóa, nhiên liệu, ngư cụ ra vùng biển nước ngoài để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lực lượng CSĐT chú trọng tập trung kiểm tra các phương tiện hoạt động không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn, phương tiện chở quá tải, quá số người quy định hoặc không bảo đảm an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ.

Thượng tá Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết: "Lực lượng CSĐT coi công tác kiểm tra, kiểm soát đường thủy gắn liền với phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường trực. Chúng tôi không chỉ duy trì tuần tra độc lập mà còn thắt chặt cơ chế phối hợp liên ngành với Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Ban Quản lý các âu thuyền và chính quyền địa phương. Mục tiêu là thiết lập cơ chế tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin tàu cá vi phạm một cách nhanh chóng, bảo đảm thông tin chuyển đúng thẩm quyền, xử lý kiên quyết và tuyệt đối không để kéo dài hay bỏ lọt vi phạm.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSĐT xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân là “chìa khóa” quan trọng để chấm dứt vi phạm IUU. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng này đã phối hợp tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép khéo léo nội dung pháp luật trong quá trình tuần tra, kiểm soát và tiếp xúc với ngư dân trên sông, trên biển.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Gần đây nhất, trong hai ngày 4 và 5/11, Đội CSĐT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Thủy đoàn 1 (Cục CSGT - Bộ Công an) và Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang tổ chức tuần tra liên ngành và kiểm tra thực tế phương tiện tại vùng nước ven bờ và khu vực Âu thuyền Thọ Quang. Qua kiểm tra 12 phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ, tổ công tác ghi nhận 100% phương tiện đều bảo đảm điều kiện hoạt động, đầy đủ giấy tờ pháp lý và chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản. Các tàu neo đậu đúng vị trí an toàn theo hướng dẫn.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác đã tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn cho 12 chủ tàu, 24 thuyền trưởng và 140 lượt thuyền viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thủy sản, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và trang bị đầy đủ thiết bị an toàn trên biển.

Đổi mới toàn diện, quyết tâm đưa nghề cá phát triển bền vững

Thượng tá Lê Phan Minh Mẫn cho biết thêm để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, thời gian tới, lực lượng CSĐT tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Công an TP Đà Nẵng về phòng, chống khai thác IUU; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường công tác kiểm tra hành chính với các tàu cá trên địa bàn.

Bên cạnh đó, CSĐT sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phương tiện, chủ động rà soát, cập nhật tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung các khu vực cảng cá, âu thuyền, cửa sông, khu vực neo đậu tàu cá và các địa điểm có hoạt động vận tải, dịch vụ hậu cần nghề cá. Phối hợp với Công an cấp xã và cơ quan chức năng rà soát, nắm chắc thông tin chủ tàu, thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện; kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu vi phạm hoặc liên quan đến hoạt động khai thác IUU.

Lực lượng CSĐT sẽ tăng cường chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra liên ngành; chú trọng trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng chức năng, thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng phát hiện vi phạm nhưng chậm chuyển giao, thiếu thông tin hoặc không theo dõi kết quả xử lý.

Về công tác tuyên truyền, lực lượng CSĐT tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ”, sát với đặc điểm lao động của ngư dân; vận động 100% chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm quy định IUU. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vận chuyển, tiếp tay cho khai thác hải sản trái phép. Đặc biệt, lực lượng CSĐT sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý địa bàn; đề xuất trang bị, nâng cấp phương tiện, thiết bị tuần tra hiện đại; từng bước xây dựng cơ chế tiếp nhận, cập nhật và khai thác dữ liệu tàu cá, chủ phương tiện, kết nối cảnh báo từ Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) để chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ xa.

Cán bộ Cảnh sát đường thủy hướng dẫn ngư dân sử dụng áo phao đúng cách.

“Chúng tôi xác định công tác tham gia phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh, trật tự đường thủy và phát triển kinh tế biển bền vững. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động rà soát, nhận diện từ sớm các phương tiện có dấu hiệu tiếp tay, hỗ trợ khai thác thủy sản trái phép; đồng thời siết chặt cơ chế phối hợp liên ngành với Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương. Chúng tôi quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC và chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của đất nước”, Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, nhấn mạnh.