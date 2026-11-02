Nỗ lực chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường Liên Chiểu không ma túy

Áp lực từ địa bàn trọng điểm và bài toán quản lý cư trú

Trung tá Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Công an phường Liên Chiểu, cho biết đóng chân tại một trong những vùng kinh tế trọng điểm năng động nhất TP Đà Nẵng, phường Liên Chiểu mang trong mình vóc dáng của một đô thị công nghiệp. Nơi đây tập trung KCN Hòa Khánh, Khu công nghệ cao, Cụm công nghiệp Thanh Vinh, hơn 1.100 doanh nghiệp, 20 trường học và hơn 2.000 khu nhà trọ, kéo theo lượng dân cư thực tế biến động thường xuyên trên 75.000 người.

Công an phường Liên Chiểu tổ chức test nhanh ma túy cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Sức hút kinh tế mạnh mẽ ấy đồng thời kéo theo những hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy ẩn mình trong các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú. Vượt lên những thách thức, lực lượng Công an phường Liên Chiểu đang ngày đêm bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt để chuyển hóa địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028.

Toàn phường Liên Chiểu hiện có 27 tổ dân phố với gần 12.800 hộ thường trú (hơn 53.000 khẩu) và hơn 16.000 hộ tạm trú (hơn 22.000 khẩu). Sự đan xen giữa các khu dân cư hỗn hợp, hệ thống giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A (đường Nguyễn Lương Bằng), đường số 2 KCN Hòa Khánh, đường Âu Cơ, ĐT 601 kết nối các xã miền núi tạo nên những tuyến giáp ranh đầy phức tạp.

Công an phường Liên Chiểu chuẩn bị xuất quân tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Tội phạm ma túy thường lợi dụng đặc điểm dân cư biến động lớn, các khu nhà trọ công nhân đông đúc, nhà nghỉ, quán karaoke để hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới các hình thức ngày càng tinh vi, khép kín, lợi dụng không gian mạng và dịch vụ giao hàng. Trong khi đó, lực lượng Công an phường còn mỏng, phương tiện và cơ chế hỗ trợ chưa thực sự tương xứng; một số đối tượng di biến động nơi ở, cư trú ngoài địa bàn nhưng sinh sống thực tế tại đây, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm danh, kiểm diện.

Trước dự báo tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp và có xu hướng trẻ hóa, len lỏi vào nhóm thanh thiếu niên, lao động tự do, học sinh, sinh viên, Công an phường Liên Chiểu đã chủ động xây dựng phòng tuyến từ sớm, từ xa bằng các giải pháp căn cơ, toàn diện.

Xác định phòng ngừa là gốc rễ, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được Công an phường triển khai sâu rộng đến từng ngõ ngách, đối tượng. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên; phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử cho 600 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi; tổ chức 3 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư thu hút gần 1.000 lượt người tham gia.

Đồng thời, lực lượng Công an đã phối hợp với Công đoàn phường, các doanh nghiệp vận tải tổ chức tuyên truyền và test sàng lọc chất ma túy cho hơn 500 công nhân, lái xe. Cảnh sát khu vực cũng thường xuyên lồng ghép cảnh báo thủ đoạn ma túy núp bóng, ma túy tổng hợp trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố.

Cán bộ Công an phường Liên Chiểu tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi phòng, chống ma túy cho học sinh, công nhân trên địa bàn.

Song song với tuyên truyền, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an phường Liên Chiểu triển khai quyết liệt. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Liên Chiểu đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ với 58 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 22 trường hợp đi cai nghiện tập trung; xử phạt vi phạm hành chính 73 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền 111,5 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, Ban Chỉ huy Công an phường đã phân công lực lượng bám sát địa bàn. Cụ thể, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm làm nòng cốt bóc gỡ đường dây; Cảnh sát khu vực quản lý 27 tổ dân phố; Cảnh sát trật tự tuần tra khép kín ban đêm. Qua đợt cao điểm, lực lượng Công an phường đã kiểm tra test nhanh 741 trường hợp, phát hiện 67 trường hợp dương tính (đạt 112% chỉ tiêu); xử lý hình sự 10 vụ/16 đối tượng (vượt 150% chỉ tiêu); lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện tập trung và xử phạt hành chính 53 đối tượng với số tiền gần 80 triệu đồng.

Phát huy sức mạnh từ thế trận lòng dân

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Liên Chiểu còn nỗ lực trong việc duy trì hiệu quả mô hình tái hòa nhập cộng đồng “4 kèm 1” (giao Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân phối hợp cùng Cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và Tổ trưởng tổ dân phố giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù).

Công an phường Liên Chiểu tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng Công an phường đã thiết lập thành công mô hình Bản đồ số trong quản lý đối tượng. Ứng dụng Web này giúp số hóa toàn bộ dữ liệu quản lý của hơn 200 đối tượng thuộc nhiều diện trên nền bản đồ số của 27 tổ dân phố, trực quan hóa địa bàn theo thời gian thực. Công nghệ hiện đại này đang được hoàn thiện để hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Công an phường và lực lượng Cảnh sát khu vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn.

“Đối mặt với áp lực gia tăng dân số cơ học lớn và đặc thù địa bàn giáp ranh phức tạp, chúng tôi luôn xác định công tác đấu tranh, phòng chống ma túy là trận chiến lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng bộ. Chúng tôi huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm giữ vững ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đưa Liên Chiểu về đích phường không ma túy vào năm 2028”, Trung tá Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Công an phường Liên Chiểu, nhấn mạnh.

Phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) là đơn vị hành chính cấp xã/phường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/ 2025, trên cơ sở sáp nhập phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hải Vân) thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũ.