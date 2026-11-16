Nỗ lực chăm sóc, điều trị trẻ sinh non

Tại Gia Lai, nhờ ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu cùng sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, nhiều trẻ chào đời sớm với cân nặng cực thấp đã được cứu sống, có thêm cơ hội phát triển khỏe mạnh.

Giành lại sự sống cho trẻ sinh non

Mỗi lần có dịp từ Lào trở về Gia Lai, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Lộc (xã Chư Sê) lại đưa con gái hơn 2 tuổi đến thăm các y, bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) như một lời tri ân.

Cách đây hơn 2 năm, vào đầu tháng 3-2024, chị Lộc chuyển dạ và sinh non khi thai mới được 27 tuần tuổi. Bé gái chào đời chỉ nặng 0,5 kg, là trường hợp sinh non nhẹ cân nhất tại khu vực phía Tây Gia Lai từ trước đến nay. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh (nay là Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) để chăm sóc đặc biệt.

Với trẻ sinh non ở tuổi thai quá nhỏ, cân nặng cực thấp, nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng và nhiều biến chứng khác luôn thường trực. Sau 63 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, sức khỏe bé gái dần cải thiện, cân nặng tăng lên 1,3 kg.

Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Đến nay, bé hoàn toàn khỏe mạnh, đang sinh sống cùng gia đình tại Lào.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sinh non tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.N

Không chỉ trường hợp trên, tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh), nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân và mắc bệnh lý nặng đã được chăm sóc, điều trị thành công.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, cho hay: Khoa Sơ sinh hiện có 12 bác sĩ, 16 điều dưỡng viên với 55 giường bệnh.

Công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên đạt 100%. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khoa đã tiếp nhận, chăm sóc và điều trị gần 1.800 trẻ sơ sinh; trong đó, khoảng 40% là trẻ sinh non.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, Khoa Sơ sinh đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thở CPAP, thở máy xâm nhập, thở máy rung tần số cao; bơm Surfactant điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh; thay máu trong trường hợp vàng da nặng; đặt catheter động mạch, tĩnh mạch rốn, đặt đường truyền PICC và theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn.

Nhờ đó, nhiều trường hợp trẻ sơ sinh nguy kịch do nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng, đặc biệt là trẻ sinh non, cực nhẹ cân được cứu sống. Đây là bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị sơ sinh tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và hạn chế việc chuyển tuyến.

Chăm sóc không chỉ bằng chuyên môn

Chăm sóc trẻ sơ sinh vốn đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Với trẻ sinh non, nhẹ cân, công việc ấy càng trở nên khó khăn hơn. Mỗi chỉ số sức khỏe, nhịp thở, thân nhiệt hay từng thay đổi nhỏ của trẻ đều cần được theo dõi sát sao.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, hành trình điều trị, chăm sóc trẻ sinh non không chỉ đòi hỏi phải có chuyên môn vững vàng, kỹ thuật cao mà còn là sự khéo léo, tỉ mỉ và tình thương của mỗi bác sĩ, điều dưỡng.

Điều dưỡng viên Dương Thị Ngọc Ánh (Khoa Sơ sinh) chia sẻ: Trong hành trình lâu dài chăm sóc các bé sinh non đòi hỏi sự cẩn thận và trách nhiệm cao. Cùng với đó, điều dưỡng còn phải thường xuyên động viên, hướng dẫn người nhà để họ có thêm niềm tin, nghị lực đồng hành cùng con trong quá trình điều trị.

Nhân lực điều dưỡng tại khoa hiện còn thiếu, trong khi số lượng bệnh nhi đông, khiến áp lực công việc ngày càng lớn. “Tuy vậy, các bác sĩ, điều dưỡng viên vẫn nỗ lực chăm sóc từng bệnh nhi. Các bé sớm khỏe mạnh, được xuất viện trở về trong vòng tay gia đình chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi” - chị Ánh bộc bạch.

Chăm sóc 3 con sinh non tại Khoa Sơ sinh, chị Rmah H’Lon (xã Phú Thiện) cho hay: Chị sinh non khi thai mới hơn 29 tuần. Trong 3 bé, 1 bé nặng 1,5 kg, 2 bé còn lại chỉ nặng 1,2 kg. Nhờ được các bác sĩ, nhân viên y tế tận tình chăm sóc, sức khỏe các con hiện đã ổn định.

Chị Rmah H’Lon (xã Phú Thiện) sinh 3 con ở tuần thứ 29. Nhờ được chăm sóc, điều trị tận tình, sức khỏe các bé đã dần ổn định. Ảnh: N.N

Cùng chung niềm xúc động, chị Siu Tuệ (xã Ia Băng) cho biết: Chị sinh con khi thai mới 27 tuần, bé chỉ nặng 0,9 kg và đã nằm viện gần 2 tháng. Đến nay, sức khỏe bé ổn định, cân nặng tăng dần. Chị rất biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng viên đã tận tình chăm sóc, hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian qua.