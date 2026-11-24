Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, ngay sau khi nhận được thông tin cấp cứu người bị nạn sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất và đến 8h20 phút đã có mặt tại hiện trường (7 xe cấp cứu, 30 cán bộ y tế).

Nhiều xe cấp cứu có mặt tại hiện trường. Ảnh: HL

Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 11 trường hợp cấp cứu, trong đó có 3 ca chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và 1 ca sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nạn nhân vụ nổ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: TL

"Sáng nay, bệnh viện báo động đỏ, tất cả nhân viên y tế được huy động để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân", bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), đến đầu giờ chiều 24-11, tại phố Nguyễn Văn Tuyết, lực lượng chức năng vẫn tạm thời cấm các phương tiện ra vào khu vực gần hiện trường vụ nổ.

Sau khi nhận thông tin về vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nắm tình hình, chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân.