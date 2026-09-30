Nỗ lực cải thiện môi trường làm việc

Thực hiện Chỉ thị 31, Tỉnh ủy nhanh chóng ban hành Chương trình hành động số 356-CTr/TU ngày 28/5/2024. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 3/7/2024. Chú trọng hoạt động thực chất, Chỉ thị 31 trở thành các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp gắn với thực hiện quy định của pháp luật về ATVSLĐ của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bộ máy quản lý được củng cố toàn diện từ cấp tỉnh đến cơ sở: thành lập, kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ tỉnh với 16 thành viên; các xã, phường bố trí công chức văn hóa - xã hội tham mưu thực hiện công tác ATVSLĐ.

Chuyển biến rõ nét nhất chính là chủ động phân cấp, phân quyền trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực ATVSLĐ. Lào Cai bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thông suốt, đúng thẩm quyền, không làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu hợp pháp của doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn khi nhập khẩu thuộc lĩnh vực ATVSLĐ và thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có mức độ rủi ro cao. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa máy móc, dây chuyền vào vận hành an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện nghiêm công tác quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Hơn 2 năm qua, Lào Cai đã xác nhận khai báo sử dụng cho gần 10.000 máy, thiết bị, vật tư của 122 lượt đơn vị; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với 58 thiết bị.

Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 31 của tỉnh là đã đổi mới công tác tuyên truyền bằng đa dạng hóa sản phẩm truyền thông. Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm gắn với Tháng Công nhân trở thành đợt cao điểm sâu rộng. Hàng chục nghìn tờ rời, băng rôn, khẩu hiệu đã giúp công nhân, người lao động có kiến thức về ATVSLĐ, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện số hóa các quy định về pháp luật lao động thành những bài viết ngắn, hình ảnh đồ họa, video sinh động. Cổng thông tin điện tử, fanpage của Liên đoàn Lao động tỉnh đã thu hút 2 triệu lượt truy cập, tạo nên kênh tương tác trực tiếp, giúp người lao động dễ dàng tìm hiểu, nắm các kiến thức, kỹ năng hữu ích. Bên cạnh đó, hàng trăm hội nghị tập huấn, tuyên truyền đã được tổ chức cho trên 7.300 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên và người lao động.

Mạng lưới hơn 1.200 an toàn vệ sinh viên tại 199 doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả. Đáng chú ý, công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đối với người lao động không có quan hệ lao động đã được quan tâm, lồng ghép với các chương trình, dự án giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động của các đoàn thể, những buổi họp thôn, tổ dân phố, hệ thống truyền thanh cơ sở đã tích cực phổ biến kiến thức ATVSLĐ đến các lao động tự do, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Từ tháng 1/2024 đến ngày 30/6/2026, UBND tỉnh ban hành 6 kế hoạch, 4 quyết định, 2 báo cáo và nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ATVSLĐ. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã ban hành trên 50 văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh tuyên truyền và hướng dẫn, Lào Cai duy trì tinh thần “thượng tôn pháp luật”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và đột xuất về ATVSLĐ, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hội đồng nhân dân, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở đã thực hiện hàng chục cuộc giám sát, thanh tra, kiểm tra tại hàng trăm doanh nghiệp. Qua đó, vừa hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với 313 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm minh mang tính răn đe cao, giúp người sử dụng lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, không vì lợi nhuận mà coi nhẹ tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Một kết quả nổi bật khác là thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ, Lào Cai đã có 3 đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện ATVSLĐ để thực hiện dịch vụ huấn luyện cho người lao động của các doanh nghiệp. Đổi mới và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác ATVSLĐ của địa phương.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người lao động nâng lên rõ rệt; điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp cải thiện thực chất; văn hóa an toàn lao động lan tỏa ngày càng sâu rộng là kết quả toàn diện đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 31 của Lào Cai. Giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu có trên 18.000 doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 31, chú trọng bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.