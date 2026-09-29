Nỗ lực bất thành, đội tuyển Việt Nam thua trận trước Thái Lan

Với cùng 3 điểm trước trận, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều nhập cuộc đầy quyết tâm.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, với Lê Giang Patrick trong khung thành; Adou Leygley Minh, Việt Anh, Lê Ngọc Bảo ở hàng thủ; Tấn Tài, Minh Khoa, Thành Long, Tiến Anh ở tuyến giữa; Đình Bắc, Tài Lộc và Quang Vinh trên hàng công.

Tuy nhiên, khi thế trận chưa thực sự ổn định, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua ở phút 10. Sarach Yooyen tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, tung cú sút xa hiểm hóc khiến Lê Giang Patrick không có cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo được một số cơ hội. Cuối hiệp 1, Tài Lộc đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định tình huống việt vị.

Đây là khoảnh khắc đáng tiếc khi Việt Nam đứng trước cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tài Lộc (áo trắng) cùng các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Phạm Đình

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik lần lượt tung Hoàng Đức và Hoàng Hên vào sân nhằm tăng sức sáng tạo cho hàng công.

Đội tuyển Việt Nam chủ động dồn ép, liên tục đưa bóng về phía khung thành Thái Lan, trong khi đối thủ chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế.

Dù kiểm soát thế trận tốt hơn, các chân sút Việt Nam vẫn thiếu chính xác ở những pha bóng quyết định.

Khi hàng công chưa thể tìm được bàn gỡ, hàng thủ lại mắc sai lầm ở thời gian bù giờ, tạo điều kiện để Otto ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Thất bại này khiến đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội giành ngôi nhất bảng và vé vào chung kết do ở trận đấu trước đó, Philippines và Pakistan đã hoà 2-2. Điều này cũng đồng nghĩa đội tuyển Thái Lan (6 điểm) sẽ giành ngôi nhất bảng B.

Ở lượt trận cuối ngày 2.10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Pakistan.