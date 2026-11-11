Nỗ lực bảo vệ người dân vùng sạt lở

Công trình Khu dân cư mới thôn Xuân Hòa đang khẩn trương xây dựng, nỗ lực hoàn thành cuối tháng 12/2026. Ảnh: CÔNG TÚ

Khẩn trương rà soát khu vực sạt lở

Tại xã Quế Phước, đợt lũ cuối tháng 11/2025 đã làm bờ sông Thu Bồn qua địa phận thôn Dùi Chiêng bị sạt lở kéo dài hơn 100m. Nhiều vị trí ăn sâu vào khu dân cư, ảnh hưởng 9 hộ dân sinh sống ven sông.

Tương tự, người dân thôn Xuân Hòa luôn thường trực nỗi lo sạt lở và ngập lụt. Dù đã di dời nhà ở vào năm 2020 trên phần đất của gia đình, vậy nhưng, khu đất của hộ bà Phạm Thị Côi nằm sát bờ sông Thu Bồn nên thường xuyên chịu tác động của nước lũ dâng cao. Bà Côi mong sớm được bố trí đến khu tái định cư an toàn, cao ráo để yên tâm sinh sống.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước, qua rà soát, địa phương xác định có 10 khu vực nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt. Trong đó, có 3 điểm sạt lở giao thông trọng yếu tại đèo Nông Sơn (thôn Xuân Hòa), khu vực Gành Dinh (thôn Tứ Trung) và tuyến cầu treo đi Tứ Nhũ; cùng 7 khu vực thường xuyên bị chia cắt do ngập lũ. Các khu dân cư dọc sông Thu Bồn thuộc các thôn Tứ Trung, Bình Yên, Xuân Hòa và Khánh Bình cũng đối mặt nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng hơn 200 hộ dân.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án sơ tán dân tại chỗ. Các điểm tránh trú được bố trí sẵn tại nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở cơ quan; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu. “Xã đã đề xuất và được thành phố bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở, từ đó từng bước tái định cư cho các hộ dân ở khu vực nguy hiểm”, ông Lanh nói.

Về giải pháp ứng phó sạt lở bằng công trình, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước Lê Văn Ni chia sẻ, xã đang cho triển khai công trình kè chống sạt lở núi khu dân cư Khánh Bình (thôn Khánh Bình) với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt hơn 60%. Dự án khu dân cư mới thôn Xuân Hòa (tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng) đang thi công sắp hoàn thành.

Ông Ni cho biết thêm, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kè chống sạt lở khu dân cư Dùi Chiêng (xã Quế Phước) với tổng kinh phí 40 tỷ đồng. Tuyến kè có chiều dài khoảng 290m, thiết kế chân kè kết hợp đá hộc và cọc cừ bê tông; mái kè gia cố rọ đá, khung bê tông cốt thép và tấm đan. Dự án còn tích hợp hệ thống thoát nước mặt cùng các hạng mục phụ trợ, giúp bảo vệ bờ tả sông Thu Bồn và giữ an toàn cho khu dân cư.

Kè chống sạt lở núi khu dân cư Khánh Bình đang triển khai thi công. Ảnh: MINH THÔNG

An cư cho người dân

Những ngày qua, vợ chồng ông Đặng Văn Thọ (trú thôn Xuân Hòa) thường xuyên ghé đến công trình xây dựng Dự án khu dân cư mới thôn Xuân Hòa xem công nhân thi công. Hộ ông thuộc diện di dời khỏi điểm sạt lở, tái định cư nơi an toàn. “Nhìn khu dân cư đang xây dựng chúng tôi rất phấn khởi vì mặt bằng rộng, đủ hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện an cư lâu dài”, ông Thọ nói.

Ông Phan Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Phước cho biết, khu dân cư mới thôn Xuân Hòa là dự án thuộc công trình khẩn cấp được UBND xã Quế Phước giao cho trung tâm làm chủ đầu tư. Tổng diện tích khu dân cư mới 1,2ha; trong đó tổng diện tích tính san nền là 0,96ha bao gồm cả tuyến đường nội bộ (không bao gồm tường chắn, mái taluy).

Công trình có hệ thống đường nội bộ, đường nối với quốc lộ 14H vào khu dân cư; vỉa hè, điện chiếu sáng, cấp nước sạch. Tường chắn taluy âm kết hợp gia cố mái taluy, tường chắn taluy dương được triển khai kiên cố; bố trí lan can tay vịn dài hơn 202m trên đỉnh mái taluy dọc tường chắn taluy âm...

Theo ông Trung, công trình khu dân cư mới thôn Xuân Hòa bắt đầu thi công vào tháng 6/2026, cuối tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành. Hiện tại, mặt bằng khu dân cư này có thể phục vụ tạm thời sơ tán hộ dân bị sạt lở đến tránh trú an toàn.

Công trình khi hoàn thành sẽ sắp xếp, bố trí ổn định lâu dài các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, không bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản; bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân.

Vợ chồng ông Đặng Văn Thọ (bên phải) thường xuyên ghé thăm công trình Dự án khu dân cư mới thôn Xuân Hòa. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Lê Văn Ni cho hay, sau khi khu dân cư mới thôn Xuân Hòa đưa vào sử dụng, xã Quế Phước bố trí tái định cư cho 16 hộ nằm vùng bị sạt lở của xóm 1 (thôn Xuân Hòa). Những lô đất còn lại để xem xét, giải quyết cho những hộ ở khu vực khác có nguy cơ bị sạt lở.

Ngoài được bố trí đất tái định cư, các hộ thuộc diện di dời còn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, Dự án kè chống sạt lở khu dân cư Dùi Chiêng (xã Quế Phước) được xây dựng nhằm bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân dọc bờ sông Thu Bồn và vùng phụ cận; khắc phục kịp thời tình trạng xói lở bờ sông trong mùa mưa lũ; kết hợp cải tạo cảnh quan khu vực ven sông và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án đang thuộc giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó sẽ tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu thi công công trình theo quy định.