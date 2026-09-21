Nỗ lực bảo vệ 'lá phổi xanh' ở thành phố bên sông Hàn trong mùa mưa lũ

Vượt khó trong mùa mưa lũ

Công tác QLBVR tại các địa bàn miền núi, vùng cao chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, và những khó khăn ấy càng lộ rõ hơn bao giờ hết khi mùa mưa lũ đến. Với một lâm phận trải rộng trên diện tích khổng lồ, địa hình đồi núi dốc đứng, hiểm trở và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối dày đặc, lực lượng tuần tra luôn phải đối mặt với áp lực nặng nề.

Mỗi đợt mưa lớn kéo theo nguy cơ sạt lở đất đá, khiến nhiều tuyến đường giao thông độc đạo bị chia cắt hoàn toàn, biến việc tiếp cận các khu vực trọng điểm thành một thử thách nguy hiểm đối với tính mạng con người.

Ông Võ Hùng Nhân (thứ ba từ phải sang) thăm, tặng quà động viên lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, đặc thù vùng giáp ranh giữa các địa phương thường dễ bị các đối tượng vi phạm lâm luật lợi dụng. Đời sống của một bộ phận người dân sống ven rừng còn nhiều khó khăn cũng tạo thêm áp lực không nhỏ cho công tác giữ rừng. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những rào cản về thời tiết khắc nghiệt, hạ tầng đi lại khó khăn và lực lượng mỏng, những người giữ rừng chuyên trách chưa từng chùn bước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trước “lá phổi xanh” của thành phố, các Trạm, đội trực thuộc BQL RPH Đà Nẵng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Đơn cử tại Trạm QLBVR số 5 - đơn vị được giao quản lý gần 17.300 ha rừng, không khí làm việc trong những ngày cao điểm mưa lũ luôn khẩn trương, nghiêm ngặt. Toàn thể cán bộ, nhân viên của Trạm kiên cường bám địa bàn, duy trì đều đặn chế độ trực ban và tuần tra xuyên qua những cung đường trơn trượt, sạt lở.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng tuần tra, kiểm tra rừng trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Tường, Trạm trưởng Trạm QLBVR số 5, cho biết đội ngũ QLBVR của Trạm đã từng bước đi vào nền nếp, xác định rõ trách nhiệm cốt lõi trong công tác QLBVR cũng như nhiệm vụ trực phòng cháy, chữa cháy.

Song song với việc tuần tra khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung bám sát đời sống thực tế của người dân. Nhờ đó, ý thức pháp luật của bà con được nâng lên rõ rệt, tình trạng xâm hại rừng làm kinh tế đã được chấm dứt. Các Tổ QLBVR phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với UBND các xã, Kiểm lâm địa bàn và Công an xã để tạo thành thế trận giữ rừng từ gốc.

Sức mạnh từ sự phối hợp

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, đầy trách nhiệm của lực lượng chuyên trách QLBVR, không quản ngại khó khăn ngày đêm bám rừng để giữ rừng.

Cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 5 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nhân cho biết Ban sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức QLBVR đạt hiệu quả trên diện tích rừng thuộc lâm phận quản lý. Tập trung kiểm tra các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh và nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm lâm luật.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, phường, Hạt Kiểm lâm, Công an và các đơn vị liên quan trong công tác QLBVR và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, BQL RPH Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Tăng cường quản lý dân cư sống gần rừng, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Dù diện tích quản lý rộng lớn, địa hình hiểm trở và chịu nhiều áp lực trong mùa mưa lũ, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị vẫn luôn bám trụ kiên cường, ngày đêm tuần tra giữ rừng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục siết chặt kiểm tra các khu vực trọng điểm, giáp ranh, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm lâm luật. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cấp xã, phường và ý thức chấp hành của người dân sống ven rừng chính là “chìa khóa” quan trọng nhất để bảo vệ vững chắc “lá phổi xanh” của thành phố”, ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng, bày tỏ.