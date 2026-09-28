Nỗ lực bảo tồn giúp sản lượng yến đảo Khánh Hòa tăng trưởng

Lễ cúng tạ ơn và tổng kết mùa vụ khai thác yến sào năm 2026 vừa được Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức trang trọng, ghi nhận nhiều điểm sáng trong công tác bảo tồn đàn chim yến cùng đà tăng trưởng kinh doanh.

Sản lượng tăng nhờ kiên trì giải pháp kỹ thuật

Mùa vụ khai thác yến sào năm 2026 khép lại với những tín hiệu rất đáng mừng trong công tác bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo thiên nhiên. Đặc biệt, tại kỳ khai thác II năm 2026, sản lượng tại nhiều hang đã tăng so với kỳ I; trong đó, một số hang chính ghi nhận mức tăng hơn 2.600 tổ.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác yến sào mùa vụ năm 2026.

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực của quần thể đàn và hiệu quả bước đầu từ các giải pháp kỹ thuật được triển khai đồng bộ, kiên trì trong thời gian qua. Nhiều giải pháp như: Tạo nguồn thức ăn, bổ sung mồi, cải thiện hang trú đông, sử dụng âm thanh dẫn dụ, trồng cây xanh, dự trữ nguồn nước phun sương duy trì độ ẩm... đã giúp tạo môi trường thuận lợi cho đàn chim sinh trưởng và làm tổ.

Bên cạnh đó, điều kiện sinh hoạt và làm việc của lực lượng bám đảo cũng từng bước được nâng cao. Việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, wifi, camera và thiết bị thông tin liên lạc không chỉ phục vụ đời sống cán bộ, công nhân viên mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, giám sát diễn biến đàn chim tại từng hang, từng đảo. Để động viên, biểu dương kịp thời, công ty đã khen thưởng 29 tập thể cùng 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, chăm sóc, phát triển quần thể chim yến và thực hiện nhiệm vụ mùa vụ năm 2026.

Hoạt động khai thác yến sào của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến luôn là nhiệm vụ cốt lõi. Công ty sẽ tiếp tục đánh giá kỹ những hang có sản lượng tăng để đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng mô hình; đồng thời theo dõi chặt chẽ các hang chưa phục hồi để có giải pháp xử lý kịp thời về môi trường, nguồn thức ăn hay thiên địch. Thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu, vận động thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến nhằm huy động thêm các nguồn lực xã hội cho công tác nghiên cứu, cứu hộ và phục hồi đàn chim lâu dài. Đồng thời, lực lượng bảo vệ đảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quyết liệt phòng, chống, ngăn chặn hành vi săn bắt chim yến trái phép.

Triển khai các dự án để giữ vững đà tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Doanh thu ước đạt 2.310 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận trước thuế đạt 197 tỷ đồng (tăng 12%), nộp ngân sách 208 tỷ đồng (tăng 15%) và kim ngạch xuất khẩu đã vượt kế hoạch cả năm.

Trong đó, mùa vụ bánh Trung thu năm nay đóng góp 98,5 tỷ đồng doanh thu. Thương hiệu mới SunSanest bước đầu ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường, trong khi thương hiệu Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định uy tín khi được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác yến sào mùa vụ năm 2026.

Đơn vị cũng hoàn thành nhiều bước chuyển mình quan trọng về quản trị như: Giải thể 8 công ty TNHH để cơ cấu lại doanh nghiệp, đưa hệ thống quản trị số (ERP) vào vận hành. Các dự án hạ tầng trọng điểm như: Mở rộng Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Cụm Công nghiệp Nam Cam Ranh 1, Bến thủy nội địa Yến sào Khánh Hòa và Bảo tàng ngành nghề Yến sào Khánh Hòa đang được tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Đảo Yến Hòn Nội.

Lựa chọn tổ yến tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Dự kiến trong tháng 11-2026, công ty sẽ ra mắt 2 tác phẩm: “Yến sào Khánh Hòa - Hành trình xây dựng và trao truyền” và cuốn sách kỹ thuật về nuôi chim yến nhằm đúc kết tri thức, lưu giữ lịch sử ngành nghề gần 700 năm. Đơn vị cũng đang hoàn tất thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và đề xuất chủ trương phát triển lại đảo yến tại tỉnh Quảng Bình. “Những tháng còn lại của năm 2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục đồng lòng, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch năm, giữ vững thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy nhanh các công việc trọng tâm đã đặt ra. Đồng thời, công ty tiếp tục quan tâm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến, tạo nền tảng tốt cho năm 2027 và chặng đường phát triển tiếp theo” - bà Trịnh Thị Hồng Vân nhấn mạnh.