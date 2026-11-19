UBND tỉnh vừa có báo cáo gửi Bộ Công an về kết quả thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Theo đó, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT từng bước được triển khai theo hướng đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã gắn với quản lý người điều khiển phương tiện, phương tiện và hoạt động vận tải.

Số vụ vi phạm tăng cao

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Ninh Hòa.

Từ ngày 15-4-2023 đến ngày 14-9-2026, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tổ chức 50.419 tổ tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của 191.203 lượt cán bộ, chiến sĩ; lập biên bản 207.333 trường hợp vi phạm, tăng 49.239 trường hợp so với kỳ liền kề (từ ngày 15-11-2019 đến ngày 14-4-2023). Trong đó, lập biên bản 22.432 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 9.964 trường hợp so với kỳ liền kề; phát hiện và lập biên bản 63.850 trường hợp vi phạm các quy định về tốc độ, tăng 24.451 trường hợp so với kỳ liền kề; lập biên bản 2.546 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, tăng 898 trường hợp so với kỳ liền kề.

Thượng tá Phạm Trọng Thành - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, triển khai các chỉ thị của Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT được đổi mới cả về nội dung và hình thức; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, tại cơ sở giáo dục, doanh nghiệp... Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, tập trung vào các tuyến, địa bàn, thời điểm phức tạp. Việc kiểm soát nồng độ cồn, tốc độ, ma túy, quá tải, quá khổ, vi phạm của xe kinh doanh vận tải, xe chở khách, xe chở hàng hóa và các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên, học sinh được tăng cường. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phòng ngừa vi phạm và kéo giảm nguy cơ xảy ra TNGT.

Phấn đấu kéo giảm 3 tiêu chí

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Trường THPT Lê Duẩn (phường Đô Vinh).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. TNGT trong kỳ báo cáo tăng cả 3 tiêu chí so với kỳ liền kề. Nguy cơ tai nạn vẫn tập trung ở đường bộ, các nút nối cao tốc, đoạn qua khu dân cư, đường đèo dốc, giao cắt đường sắt. Thời gian tới, tỉnh phấn đấu kiềm chế và kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, tập trung kéo giảm số người chết do TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông kéo dài, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về TTATGT do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan phân tích thường xuyên, chuyên sâu tình hình TNGT. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tuyến kết nối Tây Nguyên, đường ven biển, khu vực cảng biển, sân bay... UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tổng thể kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông trên địa bàn. Từ đó, phân loại cụ thể các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, nút giao bất hợp lý, đường ngang đường sắt, lối đi tự mở, vị trí đấu nối, khu vực cổng trường, điểm đón trả khách, bến bãi, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và các đoạn đường có tầm nhìn hạn chế. Trước mắt, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo trì, sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bổ sung biển báo, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, hệ thống cảnh báo, hộ lan, thoát nước và các hạng mục bảo đảm ATGT tại các vị trí có nguy cơ cao. Đối với các công trình cần nguồn vốn lớn hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương, tỉnh sẽ thực hiện ngay các giải pháp tổ chức giao thông tạm thời nhằm hạn chế TNGT trong thời gian chờ đầu tư.

Theo thống kê, từ ngày 15-4-2023 đến ngày 14-9-2026, toàn tỉnh xảy ra 1.700 vụ TNGT, làm chết 1.078 người, bị thương 960 người. So với kỳ liền kề, tăng 322 vụ; tăng 204 người chết; tăng 205 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 1.675 vụ, 1.053 người chết, 960 người bị thương; tăng 315 vụ, 195 người chết và 210 người bị thương. Số liệu cho thấy, TNGT đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu về số vụ và số người chết trong kỳ tổng kết.