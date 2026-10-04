Nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa ở Khánh Hòa

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Khánh Hòa là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nên hoạt động du lịch địa phương này tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong tiềm năng và lợi thế về du lịch ở Khánh Hòa có nhiều hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và tham quan biển đảo, nên công tác bảo đảm ATGT ĐTNĐ luôn được Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường bằng nhiều biện pháp hữu hiệu.

Công tác kiểm tra thuyền trưởng tàu du lịch luôn được CSGT đường thủy Khánh Hòa siết chặt.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Trần Đồng Lý, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số 56 tuyến ĐTNĐ toàn tỉnh có 53 tuyến nối từ bờ ra các đảo ven biển và 3 tuyến đường sông. Trên các tuyến ven biển có 33 bến tàu du lịch với 739 phương tiện ĐTNĐ, trong đó Bến tàu Du lịch Nha Trang là đầu mối giao thông có lưu lượng du khách đông nhất. Cao điểm du lịch mùa hè năm nay, bến tàu này thu hút 630 ngàn lượt người tham quan vịnh biển Nha Trang.

Để tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả bảo đảm ATGT ĐTNĐ trên các tuyến du lịch biển đảo, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa là một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện; trong thời gian qua Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT ĐTNĐ bằng nhiều bài viết, hình ảnh, video đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông; hơn một năm qua, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đội CSGT đường thủy số 1 và Đội CSGT đường thủy số 2 đã tuyên truyền trực tiếp hơn 32.000 lượt người là chủ tàu - ca nô, thuyền viên, hành khách và người điều khiển phương tiện đường thủy, hướng dẫn ký cam kết đảm bảo ATGT ĐTNĐ. Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng đổi mới nội dung, hình ảnh phong phú, đa dạng, bám sát tình hình thực tế ở địa phương cùng những tình huống thường phát sinh vi phạm hành chính, tai nạn giao thông, biện pháp cứu nạn, cứu hộ…

Kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng tàu du lịch vận hành trên vịnh Nha Trang.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong thời gian qua CSGT đường thủy ở Khánh Hòa luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn. Hơn 1 năm qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 4.965 lượt cán bộ - chiến sĩ thực hiện 1.508 ca tuần tra các tuyến ĐTNĐ. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý hành chính 255 vụ việc với tổng số tiền trên 447 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu vẫn là các hành vi chở quá số người quy định, thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm.

Điều đáng nói là từ các biện pháp nêu trên, từ đầu năm 2023 đến nay, trên các tuyến ĐTNĐ ở Khánh Hòa không xảy ra tai nạn giao thông, các bến tàu du lịch không ùn tắc, trở ngại. Đặc biệt là CSGT đường thủy Khánh Hòa đã bảo đảm tuyệt đối ATGT xuyên suốt quá trình phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội và hoạt động của các đoàn lãnh đạo cấp cao quốc gia và quốc tế trên các tuyến ĐTNĐ.

CSGT đường thủy Khánh Hòa kiểm tra thủ tục hành chính đối với chủ tàu và thuyền trưởng.

Nổi cộm trong số những vụ vi phạm đã được tổ tuần tra của Đội CSGT đường thủy số 1 kiểm tra, phát hiện vào trưa 12/6/2026 là tàu kéo đẩy mang số hiệu SG-6489 của Công ty TNHH Hùng Tuyết Hải, do thuyền trưởng Phan Minh Anh điều khiển có 7 hành vi vi phạm về ATGT ĐTNĐ. Theo đó, ngoài việc lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với thuyền trưởng Phan Minh Anh về 2 hành vi sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định; nhận thuyền viên làm việc trên phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; xử phạt 60,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hùng Tuyết Hải về 5 hành vi không có sổ danh bạ thuyền viên; giao người không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện; không đăng ký lại phương tiện; trang bị không đủ số lượng thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy và không bố trí đủ định biên thuyền viên.

Một trường hợp khác được phát hiện từ mạng xã hội TikTok ngày 27/3/2026, ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển mô tô nước trong khu vực dành cho người tắm biển ở phường Nha Trang. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường thủy số 1 đã truy xét, làm rõ và xử phạt 7 triệu đồng người điều khiển mô tô nước nêu trên là ông Ngô Hùng Văn (SN 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về 3 hành vi điều khiển phương tiện khi không có giấy chứng nhận đăng ký, không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định và khai thác không đúng vùng hoạt động.

CSGT đường thủy Khánh Hòa phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT đường thủy trên các chuyến tàu du lịch.

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến những hành động gần dân trong phong trào thi đua “Ba nhất” của CSGT đường thủy Khánh Hòa. Nổi bật nhất trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025 đã huy động hàng chục lượt CBCS lên ca nô, mô tô nước cơ động đến nhiều vùng lũ chia cắt, cô lập để phối hợp các lực lượng sơ tán, cứu nạn hàng trăm người dân ra khỏi tầm nguy hiểm.

Trước đó vào chiều 16/10/2025, Thiếu tá Nguyễn Lê Thanh Tùng, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 1 điều khiển ca nô chở hai đồng nghiệp ra biển cứu nạn anh Denis - quốc tịch Cộng hòa Moldova, đang bị đuối nước khi đang tắm biển ở phía trước Công viên Bạch Đằng, phường Nha Trang.

Kiểm tra thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tàu du lịch.

Chứng kiến hình ảnh chiếc ca nô tăng tốc trên mặt biển, triển khai phương án cứu nạn kịp thời, nhiều người dân và du khách đã bày tỏ sự cảm phục về tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của CSGT đường thủy Khánh Hòa đã bám sát, thực thi hiệu quả phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Mặt khác, CSGT đường thủy còn cấp miễn phí áo phao và hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho hàng trăm học sinh các trường khu vực ven biển đảo.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, một trong những khó khăn đặt ra đối với CSGT đường thủy ở địa phương này là quân số còn rất mỏng so với yêu cầu thực tế về nhiệm vụ đảm trách công tác ATGT với tổng chiều dài hơn 639km tuyến ĐTNĐ. Bên cạnh đó, đến nay trên địa bàn Khánh Hòa chưa có cảng, bến thủy CAND để neo đậu phương tiện hoạt động công vụ, phương tiện đường thủy nội địa vi phạm hành chính phải tạm giữ trong thời gian chờ xử lý và phục vụ nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ, tìm kiếm, cứu nạn – cứu hộ, phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa, các tuyến ĐTNĐ chưa được rà soát, công bố và lắp đặt hệ thống báo hiệu… Dẫu vậy, CSGT đường thủy Khánh Hòa luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ATGT ĐTNĐ, góp phần phát triển kinh tế du lịch ở địa phương.