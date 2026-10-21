Nỗ lực bàn giao mặt bằng, triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Phú Xuyên, Tập đoàn VinGroup đang tập trung triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị. Ảnh: PV

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên được cấp ủy, chính quyền cùng các bên liên quan tập trung thực hiện quyết liệt. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời hoặc đề xuất phương án xử lý phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Gia đình tôi đã tháo dỡ nhà ở, chặt bỏ cây cối, mở đường để chủ đầu tư đưa máy móc vào triển khai thi công dự án. Chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương đầu tư, phối hợp với các bên liên quan tiến hành kiểm kê, giải phóng mặt bằng theo quy định”, ông Đinh Văn Cờ, thôn Nguyên Hanh cho biết.

Người dân xã Phú Xuyên tháo dỡ nhà ở, chặt bỏ cây cối, mở đường để chủ đầu tư triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: PV

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km (từ Km200+400- Km209+400). Theo kết quả rà soát, diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khoảng 56ha (không bao gồm mặt Quốc lộ 1A và đường sắt); tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 3.495 hộ.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp kiểm kê, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất, đơn giá bồi thường, hỗ trợ… nên tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã đạt được những kết quả tích cực.

Diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Xuyên khoảng 56ha. Ảnh: PV

Đến nay, xã Phú Xuyên đã bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn VinGroup là 29,7ha (đạt 53% so với diện tổng diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng) với 746 thửa đất công, đất nông nghiệp; đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bàn giao 5,3ha với 323 thửa đất công, đất nông nghiệp (lũy kế bàn giao mặt bằng đạt trên 62%).

Cùng với tập trung cao cho công tác kiểm kê, xã Phú Xuyên đã tổ chức chi trả trên 57,3 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án.

Xã Phú Xuyên tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: PV

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên Dương Hùng Kiên cho biết, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A phạm vi giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan đến nhiều loại đất, thành phần kinh tế và các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo khách quan, đúng trình tự và các quy định hiện hành.

“Thời gian tới, khối lượng giải phóng mặt bằng tập trung chủ yếu vào đất ở. Đơn vị sẽ tiếp tục tập trung cao độ nhân lực, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bám sát kế hoạch, mốc thời gian, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, ông Dương Hùng Kiên cho biết.

Công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khách quan, đúng trình tự và các quy định hiện hành. Ảnh: PV

Đạt được những kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền là tinh thần làm việc “ngày không giờ, tuần không thứ” của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm.

Hiện nay, tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Phú Xuyên, Tập đoàn VinGroup đang tập trung triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị.

“Sau khi tiếp nhận, bàn giao những vị trí mặt bằng sạch, đơn vị đã huy động nhân công, thiết bị máy móc tập trung xử lý, bóc phong hoá đất hữu cơ và những vật liệu không phù hợp ra khỏi công trường. Điều kiện thời tiết nắng ráo, không mưa đang tạo thuận lợi cho việc triển khai thi công các hạng mục của dự án đáp ứng kế hoạch, tiến độ đề ra”, kỹ sư Phan Văn Cường, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha JSC cho biết.

Tập đoàn VinGroup tập trung triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Với tầm quan trọng của dự án, xã Phú Xuyên đang dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng không gian phát triển mới, đồng bộ, hiện đại trên địa bàn.