Nổ lớn tại nhà máy thép, 10 người tử vong, 15 người bị thương

Các đội cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, ít nhất 15 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Hình ảnh ghi lại cho thấy các đội cứu hộ đang làm việc dưới mái nhà máy bị sập và một cột khói cao bốc lên từ tòa nhà. Một đám cháy đã bùng phát sau vụ nổ, đoạn clip cho thấy ngọn lửa lan nhanh khắp phần trên của nhà máy.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 9/11, tại cơ sở HABAS Demir Celik AS ở thành phố cảng Aliaga, Izmir.

Vụ nổ đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội khắp nhà máy. Nguồn: X/@IzmirGeyik

Thị trưởng Cemil Tugay cho biết số người thương vong chính xác chỉ có thể được xác định sau khi dọn sạch đống đổ nát.

"Mặt đất rung chuyển. Cảm giác rất dữ dội", nhân chứng Nuri Ali Ulker cho biết.

"Tôi cứ tưởng đó là động đất", một người khác nói.

Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết các đội cứu hộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy đồng thời tìm kiếm người bị thương.

Văn phòng thống đốc cho biết vụ nổ xảy ra khi một cần cẩu trên cao đổ sập xuống lò nung trong quá trình đúc thép lỏng.

Thông báo cho biết một cuộc điều tra đã được khởi động và Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek nói rằng 4 công tố viên đã được chỉ định phụ trách vụ án.