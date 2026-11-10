Nổ lớn tại nhà máy ỏ Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ nổ nhà máy thép ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9-11-2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 10 người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo chính quyền tỉnh Izmir, các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, gây hỏa hoạn tại nhà máy. Lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) nhanh chóng được điều động đến hiện trường để chữa cháy và triển khai công tác cứu nạn.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm những người mất tích và xử lý hậu quả vụ việc.

Đánh giá ban đầu của chính quyền tỉnh Izmir cho thấy vụ nổ có thể bắt nguồn từ sự cố trong quá trình đúc thép lỏng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra kỹ thuật để xác định chính xác nguyên nhân.